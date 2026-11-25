Proizvođači pametnih telefona prinuđeni su da koriguju planove o proizvodnji novih telefona usljed sve skuplje memorije.

Izvor: Ilija Baošić

Najveći proizvođači telefona očekuju da će sledeće godine prodati primetno manje uređaja. Prema informacijama iz izvora lanca snabdijevanja, Xiaomi, Samsung, Apple, Oppo i Vivo smanjili su planove isporuka za 2027. godinu.

Razlog je isti za sve - memorijski čipovi su sve skuplji i sve ih je teže nabaviti.

Najveće rezove prave kineski brendovi. Kako tvrdi Business Standard, Vivo plan spušta sa 85 na oko 60 miliona telefona, Xiaomi sa 120 na 90 miliona, a Oppo sa 105 na 90 miliona. Samsung računa na oko 210 miliona umjesto 232 miliona, što je pad od 9,5%, dok Apple plan smanjuje sa 233 na 220 miliona. Huawei ide ispod 50 miliona, a jedino Honor ostaje na istom nivou.

Iza svega stoji vještačka inteligencija, ali ne ona u telefonima. Kompanije koje grade centre podataka za AI kupuju ogromne količine memorije za servere, pa proizvođačima telefona ostaje manje, i to po višoj cijeni.

Prema podacima kompanije Counterpoint Research, prihodi od DRAM memorije u trećem kvartalu porasli su 369% u odnosu na isti period prošle godine.

Memorija nije sitnica u cijeni telefona. Prema ranijim izvještajima medija, kod skupljih modela ona čini petinu do četvrtine troškova izrade, dok je kod jeftinijih više od polovine, pa svako poskupljenje brzo stiže do kupca. Proizvođači zato biraju između viših cijena i manje memorije u telefonima.

Najteže će biti telefonima srednje klase, na šta je upozorio i šef Honora. Kod njih je razlika između troškova izrade i cijene mala, pa skuplju memoriju proizvođač ne može da pokrije bez poskupljenja.

Nažalost, olakšanje se ne očekuje uskoro. Banka Goldman Sachs procjenjuje da će manjak DRAM memorije sljedeće godine biti još veći, a da bi cijene mogle da padnu za oko 20% tek 2028. godine.

Za kupce to znači da ne treba očekivati jeftinije telefone. Samsung, prema pisanju medija, već razmatra više cijene za Galaxy S27 seriju, koja se očekuje početkom 2027. godine.