Igor Štimac optimista pred duel sa Sarajevom: Puno toga zavisi od nas, a ne od protivnika

Aktuelni šampion BiH gostuje na "Koševu" u derbiju 10. kola Premijer lige BiH.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Derbi desetog kola Premijer lige BiH biće odigran u ponedjeljak od 18 časova na stadionu "Koševo", gdje će Sarajevo ugostiti Zrinjski.

Aktuelni šampion BiH ušao je u formi, bilježi dobre rezultate, a susret sa Sarajlijama dočekuje nakon dvije veoma važne pobjede - one u gradskom derbiju sa Veležom (3:1), te debitantske u Konferencijskoj ligi protiv gibraltarskog Linkolna (5:0).

"Atmosfera u svlačionici je izvrsna, s razlogom. Ostvarili smo nekoliko važnih pobjeda i sa optimizmom dočekujemo ovu utakmicu. Opet su promijenili trenera i ne znamo šta očekivati - hoće li biti kakvih promjena, ali prvenstveno radimo na sebi i poboljšanjima u našoj igri. Uvjereni smo kako puno toga ovisi o nama samima, puno više nego o protivniku. Sa dužnim respektom prema svima, mi gledamo sebe, radimo na popravci dijelova kojima nisam zadovoljan, jer želimo rasti kroz sezonu. Bez puno rada nema napretka", poručio je u najavi meča Igor Štimac, trener "plemića".

Zrinjski je i protiv Veleža u prošlom kolu i Linkolna u Evropi u ranoj fazi stizao do vođstva, što je olakšalo posao u nastavku tih susreta.

"Imali smo sreću da smo u posljednje dvije utakmice na vrijeme 'otvarali' protivnika, što nije uvijek slučaj. Podizali smo razliku, a onda mogli reagovati s klupe i čuvati energiju pojedinih igrača koji su nam izuzetno važni."

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Sarajevo je ponovo mijenjalo trenera. "Bordo" tim u prvih devet kola vodila su već četiri stručnjaka. Sezonu su počeli sa Zoranom Zekićem na klupi, a nakon njegovog odlaska kratko je kao privremeno rješenje bio Dženan Hožić. Odlučeno je zatim da se Husref Musemić vrati, ali ni trofejni trener nije se dugo zadržao. Napustio je kormilo nakon poraza u gradskom derbiju od Željezničara, a zamijenio ga je Mario Cvitanović.

"Marija znam dugo i dobro. Pitanje je kako je on doživio ekipu, kakve je informacije dobio i o čemu razmišlja, na koji način doživljava nas. Uvjeren sam da bi i on volio nekog lakšeg protivnika u svom prvom nastupu. Nadam se da će biti dobra, takmičarska utakmica dva velika protivnika. U prvoj utakmici smo bili bolji, dominantniji, konkretniji i nastojaćemo se tako postaviti i sada", poručio je Štimac.

Duel na najvećem bh. stadionu sudiće Luka Bilbija iz Prijedora.



