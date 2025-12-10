logo
Ko ne ispoštuje ovo pravilo biće izbačen iz Evrope: UEFA nikome više neće opraštati ovaj propust

Autor Dragan Šutvić
0

UEFA je spremna da izbacuje klubove iz Evrope koji ne poštuju pravila koja su već dugo na snazi i koja su ignorisana.

UEFA zabranjuje višestruko vlasništvo klubova Izvor: John Walton / PA Images / Profimedia

UEFA već neko vrijeme upozorava da je zabranjeno "višestruko vlasništvo" klubova i s obzirom na to da niko nije ozbiljno shvatio ove riječi iz Niona, razmatra se drastičnija mjera - izbacivanje klubova iz Evrope. Vidjeli smo već ove sezone na primjeru Kristal Palasa koji je prebačen iz Lige Evrope u Konferencijsku ligu, međutim to je bilo samo upozorenje.

Svim klubovima stigao je dopis u kome se govori da od 1. marta kreće konačni rok za usklađivanje vlasničkih struktura te da nakon isteka tog roka neće biti nikakvog "gledanja kroz prste" niti produženja.

Odluka je došla zbog toga što je sve više istih vlasničkih grupacija koji "skupljaju" fudbalske klubove. U tome se vidi sukob interesa i UEFA je odlučila da zaštiti fudbal, da se ne bi dešavalo da u njenim takmičenjima igraju klubovi istog vlasnika.

Ovo pravilo je dugo smatrano samo "praznom prijetnjom" UEFA, pa je baš iz tog razloga odlučeno da se sada sa riječi pređe na djela. To je posebno urađeno jer je prošle godina i Sportski sud za arbitražu presudio u korist čelnika iz Niona, što je samo sad ojačalo stav.

Za sada je najpoznatija žrtva engleski Kristal palas, čiji suvlasnik Džon Tekstor ima udio i u Lionu, koji se takođe kvalifikovao u Ligu Evrope, tako da je stepenik niže prebačen osvajač FA Kupa.

Mjesta u Konferencijskoj ligi izgubili su inače još irski klub Drogeda i slovačka Dunajska Streda.

U Evropi postoji i dalje veliki broj klubova koji imaju istog vlasnika i zato će oni morati do 1. marta da uređuju vlasničku strukturu. Primjera radi, tako je Evangelos Marinakis, koji je vlasnik Olimpijakosa i Notingem Foresta, morao da "smanji" svoj uticaj u klubu iz Engleske. Tako će morati i ostali.

