Deandre Džordan otkrio je i kakav je Nikola Jokić u svlačionici i šta radi kada mu se ne priča ni sa kim. Potvrdio je i da uživa da pije vino.

Izvor: Printscreen/YouTube/DraftKings

Nikola Jokić dominira u NBA ligi i radi sve što poželi. Dok se poigrava na parketu njegov bivši saigrač Deandre Džordan otkriva neke tajne iz svlačionice Denvera. Nisu više u istom timu, ali Džordanović, kako kaže da mu je novi nadimak, ima šta da kaže.

"Sjajan je saigrač prije svega. Odličan je čovjek, ima porodicu uz sebe, njegovu braću koja su tu. Strahinja je kao planina, Strahinja i Nemanja su sjajni momci, ali Nikola je fantastičan. To je bio najteži i najlakši posao u isto vrijeme. Hoću da igram, ali vidim ko je ispred mene. Da 30 poena i ima 17 asistencija, najbolji je igrač as kojim sam ikada igrao. Nevjerovatno je vidjeti ga šta radi na parketu. Ne može da preskoči flašicu vode. Međutim, vidjeli smo takve igrače koji nisu atletski dobri, ali znaju da koriste svoje tijelo. Primjer je Zek Rendolf", rekao je Deandrea u podkastu kod Meta Barnsa.

Vidi opis Deandre Džordan o Nikoli Jokiću: "To radi kad neće da priča" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Otkrio je i kako se Srbin ponaša kada ne želi da priča ni sa kim, žargonski rečeno "pravi se Englez", mada na drugi način.

"Kada hoće da bude tih i da ne priča ni sa kim, pravi se da ne zna engleski .Voli da se šali, sluša rep muziku i kantri pjesme, sjajan je saigrač. Želi da ide na timske večere, da igra karte, voli igru, voli saigrače. Superstar koji je najlakši za održavanje, ne zanima ga gdje odsjedamo, gdje smo smješteni, samo da pobjeđujemo. Takav je kao osoba, uživamo u sjajnim bocama vina zajedno."

Šta razlikuje Nikolu od drugih?

Upitan je Deandrea i da objasni šta to razlikuje Jokića od drugih igrača, posebno je istakao njegovu igru u odbrani koju mnogi potcjenjuju.

"Jedna stvar je inteligencija, ali on pusti da igra dođe do njega. Ne možeš da ga ubrzaš, to je prednost koju ima. Nije najbrži, ne skače najviše, ali je visok, koristi uglove, vješt je sa obje ruke, može da poentira i na postu, da pogađa trojke, da ide na prodor, sve zna. Defanzivno ne dobija dovoljno zasluga. Ne blokira šuteve, ali je tu, ima brze ruke, uzima lopte, nogama spriječava dodavanja, poznaje igru odlično."

Na kraju je pričao o osvajanju titule sa Nagetsima i koliko mu je sve to značilo u karijeri.

"Sjajan je osjećaj, ali kada me pitaju o tome. Nisam mislio o pozitivnoj strani, uzeli smo titulu, emocije su mi izletjele zbog svih onih sezona kada nisam uspio, kada nisam iskoristio šanse, kada nisam došao do titule. Zato sam još više cijenio trofej. Cijenio sam i vrijeme u timovima gdje nisam osvojio, jer sam mnogo toga naučio. Trebalo mi je 15 godina da dođem do toga i to cijenim", zaključio je Džordan.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:13 Šta doručkuje Nikola Jokić? Izvor: YouTube/DNVR Sports Izvor: YouTube/DNVR Sports

(MONDO)