logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sastanak predstavnika KS BIH i Dubaija u Laktašima: Do juče razočarani, danas ponovo "dokazani prijatelji"

Sastanak predstavnika KS BIH i Dubaija u Laktašima: Do juče razočarani, danas ponovo "dokazani prijatelji"

Autor Haris Krhalić
0

Predstavnici Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine i Košarkaškog kluba Dubai održali su sastanak u Laktašima.

Sastanak čelnika KS BiH i Dubaija Izvor: Promo/KS BiH

Uoči sinoćnje utakmice Igokea m:tel – Dubai, u Laktašima je održan sastanak između predstavnika Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine te kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata koji ove sezone učestvuje u ABA ligi i Euroligi.

Tokom razgovora između Aida Berbića (predsjednik Upravnog odbora KSBiH), Borisa Spasojevića (potpredsjednik UO KSBiH), Siniše Kovačevića (član UO KSBiH) i Dejana Kamenjaševića (generalni menadžer kluba iz Dubaija) utvrđeni su pravci buduće saradnje.

"Ovom prilikom je također naglašeno kako KS BiH želi učvrstiti veze s Dubaijem, kao dokazanim prijateljem bosanskohercegovačke košarke i timom čiji dres nose tri igrača iz naše zemlje (Džanan Musa, Kenan Kamenjaš, Kosta Kondić). Iskazano je uvjerenje da saradnja može biti itekako plodonosna na obje strane, pogotovo po pitanju razvoja mladih košarkaša, edukacije trenera i unapređenja infrastrukture", naveli su iz KS BiH i dodali:

"Kamenjašević je izrazio bezrezervnu podršku omladinskim i seniorskim reprezentacijama BiH, čije rezultate i partije uredno prati, a istakao je primjer bh. kadetskog reprezentativca Imrana Subašića kao igrača za kojeg vjeruju da će ostvariti sjajnu karijeru i ostaviti dubok trag u Dubaiju. Predstavnici KSBiH izrazili su zadovoljstvo spremnošću Dubaija da pomogne bh. košarci idejama i projektima koji bi uskoro mogli ući u proces realizacije."

"Dokazani prijatelji" i zabrana reprezentativcima BiH

Pred početak kvalifikacija za FIBA Svjetsko prvenstvo glavna tema je bila koga će klubovi iz Evrolige pustiti u reprezentacije. To su muke koje su stigle svakog selektora pa tako i Darija Đerđu. 

Dubai je odlučio da za utakmice koje je BiH igrala protiv Švajcarske i Srbije ne dozvoli Kenanu Kamenjašu i Kosti Kondiću da dođu na okupljanje "zmajeva" dok je recimo Nemanja Dangubić dobio zeleno svjetlo da se priključi reprezentaciji Srbije.

Tako su prije 20 dana čelni ljudi KS BiH bili razočarani ovim klubom i njihovom odlukom, ali su sada ponovo "dokazani prijatelji" bh. košarke.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Košarkaški savez BiH KK Dubai zmajevi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC