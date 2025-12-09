Sastanak predstavnika KS BIH i Dubaija u Laktašima: Do juče razočarani, danas ponovo "dokazani prijatelji"

Predstavnici Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine i Košarkaškog kluba Dubai održali su sastanak u Laktašima.

Uoči sinoćnje utakmice Igokea m:tel – Dubai, u Laktašima je održan sastanak između predstavnika Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine te kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata koji ove sezone učestvuje u ABA ligi i Euroligi.

Tokom razgovora između Aida Berbića (predsjednik Upravnog odbora KSBiH), Borisa Spasojevića (potpredsjednik UO KSBiH), Siniše Kovačevića (član UO KSBiH) i Dejana Kamenjaševića (generalni menadžer kluba iz Dubaija) utvrđeni su pravci buduće saradnje.

"Ovom prilikom je također naglašeno kako KS BiH želi učvrstiti veze s Dubaijem, kao dokazanim prijateljem bosanskohercegovačke košarke i timom čiji dres nose tri igrača iz naše zemlje (Džanan Musa, Kenan Kamenjaš, Kosta Kondić). Iskazano je uvjerenje da saradnja može biti itekako plodonosna na obje strane, pogotovo po pitanju razvoja mladih košarkaša, edukacije trenera i unapređenja infrastrukture", naveli su iz KS BiH i dodali:

"Kamenjašević je izrazio bezrezervnu podršku omladinskim i seniorskim reprezentacijama BiH, čije rezultate i partije uredno prati, a istakao je primjer bh. kadetskog reprezentativca Imrana Subašića kao igrača za kojeg vjeruju da će ostvariti sjajnu karijeru i ostaviti dubok trag u Dubaiju. Predstavnici KSBiH izrazili su zadovoljstvo spremnošću Dubaija da pomogne bh. košarci idejama i projektima koji bi uskoro mogli ući u proces realizacije."

"Dokazani prijatelji" i zabrana reprezentativcima BiH

Pred početak kvalifikacija za FIBA Svjetsko prvenstvo glavna tema je bila koga će klubovi iz Evrolige pustiti u reprezentacije. To su muke koje su stigle svakog selektora pa tako i Darija Đerđu.

Dubai je odlučio da za utakmice koje je BiH igrala protiv Švajcarske i Srbije ne dozvoli Kenanu Kamenjašu i Kosti Kondiću da dođu na okupljanje "zmajeva" dok je recimo Nemanja Dangubić dobio zeleno svjetlo da se priključi reprezentaciji Srbije.

Tako su prije 20 dana čelni ljudi KS BiH bili razočarani ovim klubom i njihovom odlukom, ali su sada ponovo "dokazani prijatelji" bh. košarke.