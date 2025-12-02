logo
"Zmajevi" odlaze iz Sarajeva: Protiv Švajcarske i Turske u Tuzli i Zenici

"Zmajevi" odlaze iz Sarajeva: Protiv Švajcarske i Turske u Tuzli i Zenici

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Preostale dvije utakmice bh. košarkaši odigraće van Sarajeva.

Košarkaši BiH igraju u Tuzli i Zenici Izvor: MN PRESS

Košarkaška reprezentacija BiH odigraće preostala dva domaća meča preliminarne runde kvalifikacija za Mundobasket 2027 van Sarajeva.

Kako piše Sport1, izabranici Darija Đerđe će selekciju Švajcarske 27. februara dočekati u tuzlanskom "Mejdanu", dok će okršaj sa selekcijom Turske, koji je zakazan za 2. jul, biti odigran u zeničkoj Areni.

Podsjetimo, nedavni susret reprezentacija BiH i Srbije u dvorani "Mirza Delibašić" obilježili su incidenti u režiji domaćih navijača. Izviždana je himna Srbije "Bože pravde" prije početka meča, uz pogrdne povike, koji su zabilježeni i pred kraj susreta.

Osim pomenutih domaćih utakmica, "zmajevi" će još 2. marta i 5. jula gostovati selekcijama Švajcarske i Srbije. U slučaju da se nađu prve tri ekipe, bh. košarkaši će izboriti nastup u drugom krugu, u kojem se ukrštaju sa grupom u kojoj se nalaze Litvanija, Italija, Velika Britanija i Island.

Iz te novoformirane grupe, tri najbolje ekipe steći će pravo nastupa na Mundobasketu, koji se naredne godine igra u Kataru.

