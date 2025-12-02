"Zmajevi" odlaze iz Sarajeva: Protiv Švajcarske i Turske u Tuzli i Zenici

Preostale dvije utakmice bh. košarkaši odigraće van Sarajeva.
Košarkaška reprezentacija BiH odigraće preostala dva domaća meča preliminarne runde kvalifikacija za Mundobasket 2027 van Sarajeva.
Kako piše Sport1, izabranici Darija Đerđe će selekciju Švajcarske 27. februara dočekati u tuzlanskom "Mejdanu", dok će okršaj sa selekcijom Turske, koji je zakazan za 2. jul, biti odigran u zeničkoj Areni.
Podsjetimo, nedavni susret reprezentacija BiH i Srbije u dvorani "Mirza Delibašić" obilježili su incidenti u režiji domaćih navijača. Izviždana je himna Srbije "Bože pravde" prije početka meča, uz pogrdne povike, koji su zabilježeni i pred kraj susreta.
Osim pomenutih domaćih utakmica, "zmajevi" će još 2. marta i 5. jula gostovati selekcijama Švajcarske i Srbije. U slučaju da se nađu prve tri ekipe, bh. košarkaši će izboriti nastup u drugom krugu, u kojem se ukrštaju sa grupom u kojoj se nalaze Litvanija, Italija, Velika Britanija i Island.
Iz te novoformirane grupe, tri najbolje ekipe steći će pravo nastupa na Mundobasketu, koji se naredne godine igra u Kataru.
(mondo.ba/Sport1)