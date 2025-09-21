"Odoh u penziju, bolja si od mame i tate": Dragutin Topić ostavio emotivnu poruku Angelini, da cijeli svijet vidi

Dragutin Topić oglasio se na društvenim mrežama poslije nevjerovatnog uspjeha Angeline Topić i osvojene bronze na Svjetskom prvenstvu

Izvor: Printscreen/Instagram/dragutintopic

Angelina Topić napravila je istorijski uspjeh, treća je na svijetu. Na Svetskom prvenstvu u Tokiju osvojila je bronzanu medalju u disciplini skok u vis. Bilo je veoma emotivno za sve, posebno za nju pošto se rasplakala kada je shvatila da je osvojila odličje na šampionatu svijeta.

Nije to ništa lakše palo ni njenom ocu i treneru Dragutinu Topiću koji je bio tu. Pričao je o tome koliko mu je to teško, a onda se oglasio na instagramu. Prvo je napisao kratku poruku sa snimkom na kom je Angelina kako osvaja medalju, imao je kratku i jasnu poruku "Odoh u penziju..."

Poslije toga je odlučio da napiše i nešto duže i emotivnije izlaganje, da ceo svet vidi.

"Jedna, jedinstvena, namerno drugačija, Angelina. Bolja od mame i tate i to zvanično, baš kako i treba da bude. Treća na planeti, a mala li je ova naša zemljica mila", napisao je Dragutin.

Izvor: Printscreen/Instagram/dragutintopic