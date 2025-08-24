Dnevni horoskop za 24. avgust 2025: Blizanci rješavaju nesuglasice, Ribe su vođe

Pročitajte dnevni horoskop za 24. avgust 2025. godine!

Izvor: New Africa/Shutterstock

Dnevni horoskop za 24. avgust 2025. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 24. avgust 2025. godine kaže da će vam danas pažnju najviše zaokupiti porodična situacija. U odnosima sa članovima familije moguća su sitna nerazumijevanja, posebno ujutru. Neko od bližnjih očekuje da se više uključite u zajedničke obaveze. Ako pokažete razumijevanje i inicijativu, dan može proteći skladno.

BIK

Danas se osjećate mirno i stabilno. Porodica vam pruža podršku, a vi im uzvraćate pažnjom i prisutnošću. Mogući su prijatni razgovori sa starijim članovima porodice, kao i dogovori oko važnih kućnih tema. Veče je pogodno da se okupite oko trpeze.

BLIZANCI

Komunikacija u porodici danas dolazi u prvi plan. Moguće je da ćete voditi duže razgovore ili rješavati nesuglasice koje su ranije bile potisnute. Budite spremni da saslušate druge, ali i da izrazite svoje potrebe. Dan nosi mogućnost da se bolje razumijete i povežete sa ukućanima.

RAK

Osjećate pojačanu potrebu za bliskošću i toplinom doma. Moguće je da neko od članova porodice prolazi kroz emotivno izazovan period, pa ćete biti u ulozi podrške. Vaša intuicija vam pomaže da razumijete šta je drugima potrebno. Danas su važni nježni gestovi i iskren razgovor.

LAV

Dnevni horoskop za 24. avgust 2025. godine kaže da ste u svojoj porodici u centru pažnje, bilo da organizujete okupljanje ili rješavate neku zajedničku stvar. Svi od vas očekuju inicijativu, a vi uživate u toj ulozi. Mogući su i trenuci tenzije ako drugi ne isprate vaš tempo, ali uz malo strpljenja dan će završiti prijatno.

DJEVICA

Želite da unesete red i praktičnost u porodični život. Danas uspijevate da završite obaveze koje su se nagomilale, a ukućani vas u tome podržavaju. Moguće je i da se neko obrati za pomoć ili savjet. Veče vam donosi zasluženi mir i zadovoljstvo zbog učinjenog.

VAGA

Dnevni horoskop za 24. avgust 2025. godine kaže da vam je danas važna harmonija u domu. Mogući su razgovori sa partnerom ili djecom o zajedničkim temama, kao i male nesuglasice koje se brzo rješavaju. Ako budete dovoljno taktični, dan može proteći u lijepom raspoloženju. Idealno je vrijeme za zajedničke aktivnosti koje zbližavaju.

ŠKORPIJA

Porodična atmosfera je intenzivna i duboka. Moguće je da će se pokrenuti teme koje su dugo bile potiskivane. Ne izbjegavajte razgovor, čak i ako djeluje težak. Imate priliku da nešto važno riješite i time donesete mir i sebi i drugima. Više spavajte.

STRIJELAC

Dan provodite u opuštenoj atmosferi, ali ne bez izazova. Iako već dugo pokušavate da odložite neke porodične teme, ipak će danas doći na dnevni red. Vedri ste i unosite lakoću u svaki razgovor. Idealno je vrijeme za kraće putovanje sa porodicom ili zajedničku šetnju.

JARAC

Preuzimate odgovornost za porodične obaveze i trudite se da sve funkcioniše kako treba. Moguće je da ćete organizovati kućne poslove ili pomoći starijim članovima porodice. Vaše prisustvo danas uliva sigurnost. Veče vam donosi osjećaj postignuća i stabilnosti.

VODOLIJA

Donosite novu energiju u porodicu, drugačije ćete rasporediti obaveze u danu, uvodite sitne promjene u načinu na koji provodite vrijeme: Namećete zabavu! Ostali vas prate s radošću, iako ne bez zadržke. Dan će biti izuzetno prijatan ako ostanete otvoreni za kompromise.

RIBE

Dnevni horoskop za 24. avgust 2025. godine kaže da vaša osjećajnost danas dolazi do izražaja. Povezujete se sa članovima porodice na dubljem nivou. Moguće je da neko od njih pokazuje potrebu za podrškom ili razumijevanjem. Vaše prisustvo i blaga riječ imaju snažan uticaj. Idealno vrijeme za zbližavanje kroz razgovor, umjetnost ili tihe zajedničke trenutke.

(MONDO)