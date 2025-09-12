Dnevni horoskop za 12. septembar 2025: Ovnovi puni nove energije, Lavovi danas u centru pažnje

Pročitajte dnevni horoskop za 12. septembar 2025. godine!

Izvor: Thanumporn Thongkongkaew/Shutterstock

Dnevni horoskop za 12. septembar 2025. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 12. septembar 2025. godine kaže da vas danas pokreće neočekivani impuls, poziv iz prošlosti ili nova ideja. Energija vas tjera na akciju: preuredite prostor, upišite kurs ili krenite na spontano putovanje. Harizma vam otvara vrata za nova poznanstva, a veče donosi nalet snage i uzbuđenja.

BIK

Dan donosi mir i zadovoljstvo u sitnicama: miris kafe, buket cvijeća ili stara pisma. Finansijske odluke ili projekti doprinijeće stabilnosti. Tokom popodneva uživate u sporim aktivnostima, a uveče se posvećujete sebi i uživanju u bjuti i spa ritualima.

BLIZANCI

Već od jutra vas očekuje niz pozitivnih poruka i inspiracija. Brzo prelazite sa zadatka na zadatak i primijećujete veze koje drugi ne vide. Slučajan razgovor pokrenuće romantična osjećanja, a veče provodite spontano, uživajući u društvi voljenih.

RAK

Dan je ispunjen toplinom, nostalgijom, ali i krivicom. Mirisi domaće kuhinje i nježne uspomene obilježiće vam jutro. Neočekivani susreti sa osobama koje su vas odavno zaintrigirale pokrenuće nostalgiju. Veče posvećujete udobnosti i kreativnosti: pisanje, crtanje ili kuvanje donose mir.

LAV

Dnevni horoskop za 12. septembar 2025. godine kaže da ste u centru pažnje, svaki vaš gest je primijećen. Komplimenti jačaju samopouzdanje, puni ste energije i spremni da eksperimentišete sa stilom i hobijima. Uveče vaš šarm dolazi do izražaja.

DJEVICA

Dan počinje sitnim otkrićima i uspostavljanjem reda u haosu. Vaša preciznost rješava probleme koji drugima promiču. Veče je idealno za mini-reviziju života, planiranje i organizaciju. Male nezgode pretvarate u smijeh, bravo!

VAGA

Dnevni horoskop za 12. septembar 2025. godine kaže da danas balansirate između onoga što vam je nametnuto i pravljenja ličnih izbora. Iako ćete ujutru imati manje dileme, uveče ste spremni da poslušate druge i riješite sukobe. U ljubavi, kompromis sa voljenom osobom i osjećaj harmonije.

ŠKORPIJA

Danas vam je u fokusu analiza ljubavnog odnosa. Intuicija vam otkriva partnerove skrivene motive. Nemojet da nasedate na "prazne priče". Neočekivani gestovi ili tajne promeniće vaš pogled na bliske ljude. Zdravlje je solidno.

STRIJELAC

Dan vam počinje impulsivno: mijenjate rutinu, otkrivate nova interesovanja ili obnavljate kontakte. Avanture i male slobode osvajaju vas tokom dana. Veče donosi planove za buduća putovanja i osjećaj povezanosti sa partnerom. Sloboda je u malim odlukama.

JARAC

Dan posvećen postavljanjem temelja za budućnost. Jutro donosi jasne planove i organizaciju, vaša disciplina inspiriše druge. Tokom dana se bavite važnim zadacima. Veče je pogodno za planove i razgovore o snovima. Zadovoljstvo dolazi iz osjećaja napretka.

VODOLIJA

Danas je dan u znaku neočekivanih veza i ideja. Jutro donosi kreativne misli, a naizgled beznačajni susreti vam mijenjaju perspektivu. Nevjerovatno ste kreativni i vaša energija inspiriše druge. Moguće blaža glavobolja.

RIBE

Dnevni horoskop za 12. septembar 2025. godine kaže da današnji dan spaja snove i stvarnost. Intuicija vam pomaže da otkrijete tuđe misli, a kreativnost da se izrazite: pisanje, crtanje ili improvizacija. Potrebno je da se odlučite između logike i srca, dobro razmislite.

(MONDO)