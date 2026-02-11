Dnevni horoskop za 11. februar 2026: Bika stiže sve što izbjegava, Škorpiji izmiče kontrola

Pročitajte dnevni horoskop za 11. februar 2026. godine!

Dnevni horoskop za 11. februar 2026. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 11. februar 2026. godine donosi situaciju u kojoj ćete morati brzo da reagujete na poslu, ali će vam ta odluka donijeti prednost. U ljubavi može da vas iznenadi poruka ili poziv koji mijenja tok dana. Pripazite na nagle padove energije tokom popodneva.

BIK

Imaćete potrebu da usporite, a savjet je da ne forsirate stvari koje ne idu prirodnim tokom. Na poslu se otvara razgovor o temi koju ste ranije izbjegavali. U ljubavi sitna neslaganja rješavaju se iskrenim razgovorom. Obratite pažnju na vrat i grlo.

BLIZANCI

Ovo je trenutak intenzivne komunikacije i mnogo informacija koje ćete morati da filtrirate. Na poslu pazite kome šta govorite, nisu svi dobronamjerni. U ljubavi vas privlači osoba sa kojom imate jaku konekciju. Moguća blaga nervoza.

RAK

Porodične teme i emotivne odluke su u fokusu vašeg dnevnog horoskopa. Na poslu vas očekuje zadatak koji zahtijeva strpljenje i pažnju. U ljubavi osjećate potrebu za sigurnošću i potvrdom emocija. Prijaće vam raniji odlazak na spavanje.

LAV

Dnevni horoskop za 11. februar 2026. godine donosi priliku da se istaknete kroz ideju ili nastup pred drugima. Na poslu vas neko posmatra pažljivije nego što mislite. U ljubavi izbjegnite impulsivne reakcije, jedna rečenica može da promijeni tok odnosa. Moguća glavobolja.

DJEVICA

Povoljan dan za završavanje obaveza koje su se nagomilale prethodnih dana. Na poslu vam koriste analitičnost i dobar raspored vremena. U ljubavi obratite pažnju na sitnice koje partner primjećuje. Osjetljiv stomak zahtijeva lakšu ishranu.

VAGA

Dnevni horoskop za 11. februar 2026. godine donosi situacije u kojima ćete morati da donesete odluku bez odlaganja. Na poslu se traži jasan stav, iako vam to nije uvijek prijatno. U ljubavi vas raduje osjećaj bliskosti kroz iskren razgovor. Prijaće vam kraća šetnja.

ŠKORPIJA

Želite da imate kontrolu nad situacijom, ali ne ide sve po planu. Na poslu se otkriva važan detalj koji mijenja perspektivu. U ljubavi su moguće jake emocije i strastan razgovor, budite iskreni. Izbjegavajte napetost pred spavanje.

STRIJELAC

Dobićete želju da se udaljite od rutine i unesete promjenu u dan. Na poslu vas inspiriše nova ideja ili prijedlog saradnje. U ljubavi vas raduje spontan susret ili plan u posljednjem trenutku. Obratite pažnju na kukove i zglobove.

JARAC

Odličan trenutak za dugoročno planiranje i razgovore o budućim koracima. Na poslu se traži odgovornost i dosljednost. U ljubavi stabilnost donosi osjećaj sigurnosti, ali ne zaboravite na emocije. Umor se javlja kasnije tokom dana.

VODOLIJA

Stiže neočekivana ideja koja može da se razvije u ozbiljan projekat. Na poslu ne ignorišite intuiciju, vodi vas u dobrom pravcu. U ljubavi vas privlače drugačiji ljudi i razgovori. Prijaće vam promjena okruženja.

RIBE

Dnevni horoskop za 11. februar 2026. godine naglašava vašu emotivnu osjetljivost i pojačanu intuiciju. Na poslu vas vodi unutrašnji osjećaj, ali provjerite činjenice prije odluke. U ljubavi vam znači nježnost i razumijevanje. Izbjegavajte kasne obroke i tešku hranu.

