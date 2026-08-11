Dnevni horoskop za utorak, 11. avgust: Strijelčevi da paze šta obećavaju, Ribe danas posebno osjetljive

Pročitajte dnevni horoskop za utorak, 11. avgust 2026. godine. Saznajte šta zvijezde donose svim znacima u ljubavi, poslu i zdravlju.

Izvor: mondo/ai

Ovan

Ljubav: Dan donosi više otvorenosti u odnosima, pa ćete lakše reći ono što dugo prećutkujete. Slobodni Ovnovi mogli bi privući pažnju osobe koja im je već neko vrijeme zanimljiva.

Posao: Bićete puni energije i spremni da preuzmete inicijativu, ali pazite da ne uđete u nepotrebne rasprave s kolegama. Jedna vaša ideja mogla bi naići na veoma dobar prijem.

Zdravlje: Osjećaćete se dobro, ali vam je potreban kvalitetan odmor kako biste održali tempo.

Savjet: Ne pokušavajte sve sami.

Bik

Ljubav: Stabilnost će vam danas biti važnija od uzbuđenja, a partner će cijeniti vašu smirenost. Slobodni Bikovi mogli bi obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti.

Posao: Strpljenje vam donosi prednost, naročito ako se bavite zadatkom koji zahtijeva preciznost. Ne žurite sa zaključcima jer detalj koji sada previdite kasnije može biti važan.

Zdravlje: Obratite pažnju na umor i napravite više pauza tokom dana.

Savjet: Birajte sigurnost umjesto nepotrebnog rizika.

Blizanci

Ljubav: Komunikacija je vaš glavni adut, pa bi jedan razgovor mogao promijeniti tok odnosa. Slobodni Blizanci mogli bi se naći u zanimljivom društvu i upoznati nekoga ko im odmah privuče pažnju.

Posao: Bićete brzi, snalažljivi i puni novih ideja. Ipak, pokušajte da ne započnete pet stvari istovremeno.

Zdravlje: Nervozu i napetost mogli biste osjetiti ako sebi ne ostavite dovoljno vremena za predah.

Savjet: Završite ono što ste započeli.

Rak

Ljubav: Pred vama je prilično težak dan u kojem su moguće svađe, razočaranja i osjećaj da vas partner ne razumije. Slobodni Rakovi mogli bi se uzalud nadati poruci ili susretu koji se neće dogoditi.

Posao: Na poslu vas očekuju kašnjenja, nesporazumi i osjećaj da sav trud prolazi neprimijećeno. Neko bi mogao pokušati da vam pripiše grešku za koju niste odgovorni.

Zdravlje: Umor i nervoza mogli bi biti izraženiji nego inače, pa nemojte ignorisati signale koje vam tijelo šalje.

Savjet: Ne donosite velike odluke dok ste ljuti, povrijeđeni ili iscrpljeni.

Lav

Ljubav: Zračite samopouzdanjem i lako privlačite pažnju, čak i kada se ne trudite. Zauzeti Lavovi mogli bi doživjeti lijep trenutak s partnerom koji vraća strast u odnos.

Posao: Ovo je jedan od boljih dana za isticanje vaših sposobnosti i predstavljanje novih ideja. Moguće je da će neko na važnoj poziciji primijetiti vaš trud.

Zdravlje: Energije imate dovoljno, ali nemojte pretjerivati sa obavezama.

Savjet: Iskoristite pažnju koju dobijate, ali ostanite skromni.

Djevica

Ljubav: Partner bi mogao tražiti više pažnje nego inače, što će vam u početku djelovati kao pritisak. Slobodne Djevice mogle bi shvatiti da prema jednoj osobi osjećaju više nego što su spremne da priznaju.

Posao: Organizacija i preciznost donose vam prednost u odnosu na konkurenciju. Jedan komplikovan zadatak uspjećete da riješite mnogo jednostavnije nego što ste očekivali.

Zdravlje: Potrebno vam je više sna i manje razmišljanja o stvarima koje ne možete promijeniti.

Savjet: Ne tražite savršenstvo tamo gdje je dovoljno dobro sasvim dovoljno.

Vaga

Ljubav: Očekuje vas prijatan dan za razgovore i zbližavanje. Slobodne Vage mogle bi dobiti neočekivan kompliment koji će im popraviti raspoloženje.

Posao: Saradnja s drugima biće ključ uspjeha, a kompromis koji napravite mogao bi se pokazati veoma korisnim. Ne ulazite u sukob samo zato što želite da budete u pravu.

Zdravlje: Kratka šetnja ili boravak na svježem vazduhu pomoći će vam da se rasteretite.

Savjet: Sačuvajte mir čak i kada drugi izgube strpljenje.

Škorpija

Ljubav: Intenzivne emocije biće u prvom planu, ali nemojte pokušavati da kontrolišete svaku situaciju. Slobodne Škorpije mogle bi osjetiti snažnu privlačnost prema osobi koju tek upoznaju.

Posao: Imate dobar osjećaj za ljude i lako ćete prepoznati ko vam govori istinu, a ko nešto prećutkuje. Jedna poslovna odluka zahtijevaće diskreciju.

Zdravlje: Stres bi mogao uticati na raspoloženje i koncentraciju.

Savjet: Vjerujte intuiciji, ali provjerite činjenice.

Strijelac

Ljubav: Potreba za slobodom mogla bi doći u sukob sa očekivanjima partnera. Slobodni Strijelčevi uživaće u flertu, ali neće biti spremni za ozbiljna obećanja.

Posao: Nova prilika može se pojaviti iz potpuno neočekivanog pravca. Nemojte je odmah odbaciti samo zato što djeluje zahtjevno.

Zdravlje: Više kretanja i manje sjedenja pomoći će vam da se osjećate bolje.

Savjet: Ne obećavajte ono što ne možete ispuniti.

Jarac

Ljubav: Partner bi mogao zamjeriti što ste previše okupirani poslom i obavezama. Slobodni Jarčevi djelovaće rezervisano, iako će neko pokušavati da im se približi.

Posao: Ozbiljan pristup donosi rezultate, a trud uložen prethodnih dana konačno bi mogao biti primijećen. Finansijska situacija djeluje stabilnije nego ranije.

Zdravlje: Pazite da stres ne pretvorite u hroničan umor.

Savjet: Posao može da sačeka nekoliko sati, ali vaš odmor ne bi trebalo.

Vodolija

Ljubav: Neobičan razgovor mogao bi vas navesti da drugačije pogledate odnos koji ste do sada uzimali zdravo za gotovo. Slobodne Vodolije mogle bi se zainteresovati za osobu koja im na prvi pogled uopšte nije bila privlačna.

Posao: Kreativnost vam je na visokom nivou i pravi je trenutak da predložite nešto novo. Nemojte dozvoliti da vas skeptične reakcije drugih odmah obeshrabre.

Zdravlje: Mentalni umor može biti veći problem od fizičkog.

Savjet: Napravite prostor za nešto što vas iskreno raduje.

Ribe

Ljubav: Bićete posebno osjetljivi na partnerove riječi, pa nemojte svaku sitnicu shvatati lično. Slobodne Ribe mogle bi doživjeti lijep susret koji će im dugo ostati u mislima.

Posao: Kreativne ideje dolaze lako, ali realizacija će zahtijevati više discipline. Kolega bi mogao ponuditi pomoć koju ne bi trebalo odbiti.

Zdravlje: Obratite pažnju na san i raspoloženje, naročito ako ste prethodnih dana imali previše obaveza.

Savjet: Ne pokušavajte da riješite tuđe probleme prije svojih.