Dnevni horoskop za 13. avgust: Lavovi privlače pažnju, Jarčevi nižu uspjehe

Dnevni horoskop za 13. avgust donosi zanimljive promjene u ljubavi, poslu i finansijama. Saznajte šta zvijezde predviđaju za vaš znak.

Izvor: mondo/ai

Saznajte šta zvijezde predviđaju za vaš znak.

Ovan

Četvrtak vam donosi više energije i želju da stvari završite bez odlaganja. Na poslu ćete biti direktni i efikasni, ali pazite da zbog nestrpljenja ne uđete u nepotrebnu raspravu sa kolegama. U ljubavi vas očekuje zanimljiv razgovor koji može promijeniti vaš pogled na jednu osobu. Slobodni Ovnovi mogli bi privući pažnju nekoga ko im je već neko vrijeme zanimljiv. Finansije su stabilne, ali izbjegavajte impulsivne kupovine. Ljubav: 8/10 Posao: 9/10 Zdravlje: 8/10

Bik

Pred vama je dan u kojem bi finansije mogle biti u prvom planu. Moguća je vijest o novcu, dogovor koji vam ide u korist ili rješenje problema koji vas je opterećivao. Na poslu ćete imati priliku da pokažete koliko vrijedite, posebno ako se od vas očekuje strpljenje i praktičnost. U ljubavi ne tražite problem tamo gdje ga nema. Partner vam pokazuje više pažnje nego što trenutno primjećujete. Slobodni Bikovi mogli bi obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti. Ljubav: 8/10 Posao: 9/10 Zdravlje: 7/10

Blizanci

Bićete komunikativni, duhoviti i spremni za nova poznanstva. Ovo je odličan dan za razgovore, pregovore, dogovore i sve aktivnosti koje zahtijevaju dobru komunikaciju. Ipak, pokušajte da ne obećate više nego što možete da ispunite. U ljubavi vas očekuje iznenađenje, a moguće je i da vam se javi osoba od koje to niste očekivali. Partner bi mogao tražiti više vaše pažnje. Ljubav: 9/10 Posao: 8/10 Zdravlje: 8/10

Rak

Bićete osjetljiviji nego inače i lako ćete primjećivati tuđe raspoloženje. Nemojte dozvoliti da vas tuđi problemi potpuno iscrpe. Na poslu je važno da postavite granice i ne preuzimate obaveze koje nisu vaše. U ljubavi vam prija sigurnost i iskren razgovor. Zauzeti Rakovi mogu riješiti nesporazum koji ih je mučio prethodnih dana, dok slobodni mogu upoznati osobu koja djeluje veoma poznato i blisko. Ljubav: 8/10 Posao: 7/10 Zdravlje: 8/10

Lav

U centru ste pažnje i to vam ovog puta posebno prija. Vaše samopouzdanje raste, a ljudi oko vas primjećuju vaš trud i energiju. Na poslu možete dobiti pohvalu, podršku ili priliku da preuzmete vodeću ulogu. U ljubavi ste magnet za poglede. Zauzeti Lavovi uživaće u pažnji partnera, dok slobodni imaju velike šanse za zanimljiv susret. Pazite samo da ponos ne bude jači od emocija. Ljubav: 10/10 Posao: 9/10 Zdravlje: 8/10

Djevica

Dan počinje nešto sporije, ali kako bude odmicao, vraćaćete kontrolu nad obavezama. Ne pokušavajte da sve završite odjednom. Na poslu ćete biti posebno precizni i mogli biste uočiti grešku koju su drugi previdjeli. Ljubavna situacija zahtijeva malo više spontanosti. Ako ste u vezi, nemojte svaku partnerovu riječ analizirati. Slobodne Djevice mogle bi se zainteresovati za nekoga ko se na prvi pogled ne uklapa u njihov uobičajeni tip. Ljubav: 7/10 Posao: 9/10 Zdravlje: 8/10

Vaga

Pred vama je dan važnih odluka. Ne pokušavajte da svima ugodite jer ćete tako samo odložiti ono što već znate da morate da uradite. Na poslu će vam diplomatičnost pomoći da riješite napetu situaciju. U ljubavi se otvara prostor za iskren razgovor i razjašnjenje emocija. Slobodne Vage mogle bi dobiti poruku koja će ih natjerati da preispitaju jedan odnos. Finansijski, dan je povoljan za planiranje. Ljubav: 9/10 Posao: 8/10 Zdravlje: 8/10

Škorpija

Intuicija vam je izuzetno jaka i lako ćete procijeniti ko govori iskreno, a ko nešto prećutkuje. Na poslu nemojte ulaziti u borbu za svaku sitnicu. Sačuvajte energiju za ono što vam je zaista važno. U ljubavi su emocije intenzivne, a između vas i partnera može biti mnogo strasti, ali i ljubomore. Slobodne Škorpije privlači osoba koja djeluje misteriozno i nedostupno. Ljubav: 9/10 Posao: 8/10 Zdravlje: 7/10

Strijelac

Želite promjenu i teško vam je da se zadovoljite rutinom. Dobar je trenutak da napravite plan za putovanje, novi projekat ili nešto što već dugo odlažete. Na poslu budite pažljivi sa rokovima jer bi vas pretjerani optimizam mogao dovesti u nezgodnu situaciju. U ljubavi vas očekuje više spontanosti. Ako ste slobodni, moguće je poznanstvo preko prijatelja ili društvenih mreža. Ljubav: 8/10 Posao: 8/10 Zdravlje: 9/10

Jarac

Ozbiljan pristup obavezama danas vam donosi rezultate. Neko će posebno cijeniti vašu pouzdanost, čak i ako vam to ne kaže odmah. Moguće je da ćete dobiti odgovornost koja u prvi mah djeluje kao teret, ali bi vam dugoročno mogla koristiti. U ljubavi ne budite previše rezervisani. Partner želi da zna šta osjećate. Slobodni Jarčevi mogli bi napraviti prvi korak prema osobi koja im se dopada. Ljubav: 8/10 Posao: 10/10 Zdravlje: 8/10

Vodolija

Dan donosi neočekivane promjene planova, ali upravo iz njih može proizaći nešto dobro. Budite fleksibilni i ne insistirajte po svaku cijenu na prvobitnoj zamisli. Na poslu vam se otvara mogućnost za zanimljiv razgovor ili novu saradnju. U ljubavi vam je potrebna sloboda, ali ne zaboravite da i druga strana ima svoje potrebe. Slobodne Vodolije očekuje neobičan susret koji bi mogao prerasti u nešto više. Ljubav: 8/10 Posao: 9/10 Zdravlje: 8/10

Ribe

Četvrtak vam donosi potrebu da se malo povučete i posvetite sebi. Nemojte osjećati grižu savjesti ako odbijete poziv ili odložite obavezu koja nije hitna. Na poslu ćete najbolje funkcionisati ako se oslonite na intuiciju, ali ipak provjerite detalje prije donošenja odluke. U ljubavi dolazi nježniji period. Zauzete Ribe mogu provesti lijepo veče sa partnerom, dok slobodne očekuje zanimljiva poruka. Ljubav: 9/10 Posao: 7/10 Zdravlje: 9/10