Dnevni horoskop za 29. avgust: Subota donosi preokrete, ali i ljubavne razgovore

Dnevni horoskop za subotu, 29. avgust donosi zanimljiva dešavanja na ljubavnom i poslovnom planu. Pročitajte šta zvijezde predviđaju za vaš znak.

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Subota donosi potrebu da usporimo, saberemo utiske i posvetimo pažnju onome što smo tokom sedmice odlagali.

Nekima će dan donijeti prijatno iznenađenje, drugima važan razgovor, a pojedini znakovi konačno će presjeći situaciju koja ih je dugo opterećivala.

Ovan

Ljubav: Ne pokušavajte da kontrolišete baš svaki detalj odnosa. Ako ste slobodni, moguće je poznanstvo preko prijatelja ili sasvim slučajan susret.

Posao: Iako je vikend, misli vam se vraćaju na posao. Ne morate sve riješiti danas – neke odluke mogu da sačekaju ponedjeljak.

Zdravlje: Potreban vam je odmor i više sna.

Bik

Ljubav: Partner očekuje više nježnosti i pažnje. Slobodni Bikovi mogli bi da obnove kontakt sa osobom iz prošlosti.

Posao: Finansije su u fokusu. Moguće je da ćete napraviti dobar plan za naredni period ili pronaći način da uštedite.

Zdravlje: Prijaće vam lagana fizička aktivnost i boravak na otvorenom.

Blizanci

Ljubav: Dan je odličan za flert, dopisivanje i nova poznanstva. Ako ste u vezi, jedan iskren razgovor može riješiti nesporazum.

Posao: Nova ideja mogla bi se pokazati veoma korisnom. Zapišite je, čak i ako još ne znate kako da je realizujete.

Zdravlje: Ne pretjerujte sa kafom i pokušajte da napravite pauzu od telefona.

Rak

Ljubav: Osjećanja su pojačana, pa ćete lako prepoznati šta vam prija, a šta više ne želite. Slobodni Rakovi mogu biti posebno privlačni nekome iz svog okruženja.

Posao: Nije trenutak za velike poslovne odluke. Odmorite se i pustite da se utisci slegnu.

Zdravlje: Obratite pažnju na raspoloženje i pokušajte da ne nosite tuđe probleme.

Lav

Ljubav: Privlačite pažnju gdje god da se pojavite. Ako ste zauzeti, partner bi mogao da vas iznenadi lijepim gestom.

Posao: Imate mnogo samopouzdanja, ali ne morate svima dokazivati da ste u pravu.

Zdravlje: Energija je dobra, ali izbjegavajte pretjerivanje.

Djevica

Ljubav: Previše analizirate jednu situaciju. Ponekad je odgovor jednostavniji nego što mislite. Slobodne Djevice mogu dobiti poruku koju dugo čekaju.

Posao: Organizacija vam danas ide od ruke. Iskoristite dan da napravite plan za narednu sedmicu.

Zdravlje: Odmorite oči i napravite pauzu od ekrana.

Vaga

Ljubav: Subota donosi romantiku i potrebu za bliskošću. Ako ste slobodni, moguće je zanimljivo poznanstvo na mjestu na kojem ga najmanje očekujete.

Posao: Finansijska situacija djeluje stabilnije, ali nije trenutak za impulsivnu kupovinu.

Zdravlje: Prijaće vam društvo ljudi uz koje možete potpuno da se opustite.

Škorpija

Ljubav: Nešto što ste dugo držali u sebi moglo bi konačno izaći na površinu. Iskrenost će vam donijeti više koristi nego ćutanje.

Posao: Imate dobar osjećaj za ljude i situacije. Vjerujte intuiciji, posebno ako razmišljate o poslovnoj promjeni.

Zdravlje: Potrebno vam je rasterećenje od stresa.

Strijelac

Ljubav: Želite slobodu, ali i nekoga ko vas razumije. Ako ste u vezi, izbjegavajte rasprave oko sitnica. Slobodni bi mogli upoznati osobu drugačiju od svog uobičajenog tipa.

Posao: Moguće je da vam se rodi ideja vezana za putovanje, dodatni posao ili novi projekat.

Zdravlje: Kretanje i boravak u prirodi popraviće vam raspoloženje.

Jarac

Ljubav: Partner će tražiti više vašeg vremena. Nemojte dozvoliti da obaveze uvijek budu važnije od privatnog života.

Posao: Jedna finansijska briga počinje da djeluje manje ozbiljno nego ranije. Pred vama je period boljeg planiranja.

Zdravlje: Obratite pažnju na napetost u vratu i leđima.

Vodolija

Ljubav: Neobavezni razgovor mogao bi prerasti u nešto mnogo zanimljivije. Zauzete Vodolije očekuje prijatno veče sa partnerom.

Posao: Nemojte danas razmišljati o tome šta sve mora da bude gotovo do ponedjeljka. Vikend je za punjenje baterija.

Zdravlje: Promjena rutine učiniće vam dobro.

Ribe

Ljubav: Emocije su intenzivne, ali lijepo aspektovane. Moguće je pomirenje ili važan razgovor sa osobom koja vam mnogo znači.

Posao: Ne dozvolite da vas tuđe mišljenje obeshrabri. Vaša ideja ima više potencijala nego što trenutno mislite.

Zdravlje: Potrebni su vam mir, san i malo vremena nasamo.