Drama u Helsinkiju: Misteriozna smrt u parlamentu, poslanik pronađen mrtav

U zgradi finskog parlamenta u Helsinkiju jutros je pronađeno tijelo preminule osobe, a prema nezvaničnim informacijama riječ je o poslaniku koji je izvršio samoubistvo.

Izvor: HEIKKI SAUKKOMAA / AFP / Profimedia

U zgradi finskog parlamenta u Helsinkiju jutros je pronađena mrtva osoba. Prema informacijama finskog lista Iltalehti, poslanik je izvršio samoubistvo unutar zgrade parlamenta. Identitet preminulog poslanika je poznat redakciji, ali njegovo ime neće biti objavljeno dok se ne kontaktira porodica.

"U jutarnjim satima dogodio se smrtni slučaj. Hitna pomoć, vatrogasci i policija su poslati na lice mjesta preko centra za hitne pozive. Nadležne službe trenutno sprovode svoje procedure", rekao je za Iltalehti šef parlamentarne bezbjednosti Aro Toivonen. Na pitanje televizije Yle da li je u pitanju samoubistvo, Toivonen nije demantovao tu informaciju.

Dodao je da ne može da kaže u kom dijelu zgrade parlamenta se dogodila smrt, niti da potvrdi da li se radi o poslaniku ili zaposlenom u parlamentu. Naglasio je da će ubuduće policija biti odgovorna za pružanje informacija, dok će parlament samo interno obavještavati svoje zaposlene o slučaju.

"Ovo je veoma tužan i nesrećan slučaj", rekao je Toivonen.

Policija je malo prije podneva objavila da istražuje okolnosti koje su dovele do smrti. Prema trenutnim informacijama, ne sumnja se na krivično djelo. Policija navodi da je osoba preminula oko 11 časova.

(MONDO)