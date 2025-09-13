logo
Porast nasilja u Americi: Svakih pola sata jedno ubistvo

Autor Dragana Božić
0

Ubistvo konzervativnog komentatora i aktiviste Čarlija Kirka na univerzitetu u Juti ukazalo je na rastuće nasilje u Americi.

Svakih pola sata jedno ubistvo u Americi Izvor: Shutterstock

Prema statistikama FBI, prošle godine u prosjeku događao se zločin svakih 25,9 sekundi, ubistva svakih 31,1 minut, a silovanja svakih 4,1 minut.

Najveću stopu nasilnog kriminala u SAD prošle godine imao je grad Memfis u američkoj saveznoj državi Tenesi sa 2.501 zločinom na 100.000 ljudi, navodi FBI.

Prema studiji Instituta Bruking, u 2020. godini, kada je počela pandemija virusa korona, prosječni američki grad doživio je porast stope ubistava od gotovo 30 odsto, što je najbrži porast koji je zemlja ikada zabilježila.

Širom zemlje ubijeno je više od 24.000 ljudi, u odnosu na oko 19.000 godinu ranije, navodi se u istraživanju.

U SAD je u periodu od četiri godine u prosjeku bilo više od 600 masovnih pucnjava godišnje, gotovo dvije dnevno, a stručnjaci smatraju da je epidemiju nasilja godinama podsticalo rasprostranjeno posjedovanje oružja i rastuće društvene tenzije.

Nasilje vatrenim oružjem ostaje vodeći uzrok smrti djece i tinejdžera u Americi. Podaci pokazuju da je ove godine oko 148 ljudi upucano u školama u 158 incidenata.

Najveći broj smrtnih slučajeva od pucnjava u školama od 1966. godine, kada se vodi statistika, zabilježen prošle godine, sa 276 žrtava.

U prošloj godini prijavljeno je 61.678 slučajeva seksualnog napada, uključujući 1.430 slučajeva seksualnog zlostavljanja, što je porast od 62,5 odsto od 2020, podaci su Komisije za izricanje kazni SAD.

Prema podacima Nacionalne telefonske linije za žrtve nasilja u porodici, u prosjeku 24 osobe, uključujući muškarce i žene, svakog minuta postanu žrtve silovanja, fizičkog nasilja ili uhođenja od partnera, što godišnje iznosi više od 12 miliona ljudi.

Takođe, podaci su grupe za javnu sigurnost Vital siti, ukazuju da su se i napadi u podzemnoj željeznici utrostručili od 2009. godine.

SAD se i dalje suočavaju s visokim nivoom imovinskog kriminala, uključujući pljačke i krađu automobila. Krađe automobila premašile su 850.000 u prošloj godini, prenose mediji.

(Srna)

