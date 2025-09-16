Top države za rad na daljinu: Holandija, Španija i Norveška nude najbolji život za nomade

Novi globalni izvještaj otkriva koje zemlje nude najbolje uslove za digitalne nomade.

Brzi internet i normalizacija rada na daljinu, posebno nakon pandemije, doveli su do eksplozije broja ljudi koji odlučuju da rade iz inostranstva, tražeći novu kulturu i bolji kvalitet života. Samo od 2020. godine, vlade širom svijeta pokrenule su čak 91 odsto današnjih programa viza za digitalne nomade, želeći da privuku visokoobrazovane i mobilne radnike.

Danas više od 64 zemlje nudi posebne vize za digitalne nomade. Razlike su velike, od trajanja boravka, poreza, do mogućnosti trajnog naseljavanja, ali zajednički cilj je isti: privući ljude koji troše, rade i donose znanje.

Evropa je magnet za nomade

Kada je riječ o kvalitetu života, Evropa dominira. Čak osam od deset najboljih zemalja za nomade nalazi se upravo ovdje. Holandija, Norveška i Island zauzimaju prva tri mjesta, dok se u top 10 nalaze i Njemačka, Estonija, Španija, Hrvatska i Češka. Ove zemlje nude stabilnu infrastrukturu, bezbjednost, dobru zdravstvenu zaštitu i bogat kulturni život – ključne faktore za ljude koji žele da ostanu duže.

Po tehnološkoj infrastrukturi Evropa takođe ne zaostaje, Francuska je prva na svijetu, a visoko su i Španija, Holandija i Rumunija. Kada je riječ o poreskim olakšicama za digitalne radnike, prednjače egzotične destinacije poput UAE i Kariba, ali Evropa ima prednost u stabilnosti i jasnoći pravila.

Ono što ostaje izazov za mnoge zemlje jesu poreska pravila.

Prema istraživanju, 20 odsto zemalja nudi digitalnim nomadima potpuni poreski raj, dok više od polovine primjenjuje stroge globalne poreske režime. U nekim državama, poput Španije ili Portugala, postoje posebni režimi olakšica, a sve je više primjera da digitalne nomadske vize postaju korak ka stalnom boravku ili čak državljanstvu.

Top lista zemalja sa najboljim vizama

Prema novom indeksu Global Citizen Solutions, najbolje zemlje za digitalne nomade su:

Španija Holandija Urugvaj Kanada Češka Portugal Francuska Ujedinjeni Arapski Emirati Njemačka Malta

