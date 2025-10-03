logo
Američka vojska napala brod blizu Venecuele: Četiri osobe poginule (Video)

Izvor mondo.rs
0

Amerilčka vojska napala je brod koji je umiješan u trgovinu narkoticima.

Američka vojska uništila brod kod obale Venecuele Izvor: x/printscreen/@SecWar

Američka vojska danas je napala brod koji je plovio blizu obale Venecuele zbog sumnje da je umiješan u trgovinu narkoticima, piše "Gardijan". Sekretar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Pit Hegset sapštio se da napad dogodio i da su poginule četiri osobe.

Prema njegovim riječima, američka vojska je izvršila "smrtonosni kinetički udar". Nijedan američki vojnik nije povrijeđen u operaciji "USSOUTHCOM" koja je izvedena po naredbi američkog predsjednika Donalda Trampa.

"Napad je izveden u međunarodnim vodama neposredno uz obalu Venecuele dok je brod prevozio značajne količine narkotika - uputio se ka Americi da truje naš narod. Naši obaveštajni podaci, bez sumnje, potvrdili su da je ovaj brod učestvovao u trgovini narkoticima, ljudi na brodu su bili narko-teroristi i djelovali su na poznatoj ruti narkotrafikinga", naveo je Pegset na svom "X" nalogu.

venecuela SAD

