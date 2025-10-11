Niko od zaposlenih nije preživio: Jezivi detalji eksplozije u vojnoj fabrici

Eksplozija koja se dogodila u fabrici kompanije u Tenesiju, koja prerađuje municiju i eksploziv za vojsku, ali ih ne proizvodi, rasula je ostatke zgrada na području od najmanje 800 metara.

Izvor: @Chipropro/X

Eksploziju, u kojoj je u petak potpuno srušena fabrika eksploziva u američkoj saveznoj državi Tenesi, nije iniko od zaposlenih koji su se nalazili u postrojenju u tom trenutku, saopštila je danas kancelarija šerifa okruga Hamfris.

Šerif okruga Hamfris, Kris Dejvis rekao je na konferenciji za novinare da se pretpostavlja da su svi koji su bili prisutni u fabrici u trenutku eksplozije poginuli na licu mjesta, prenosi AP.

On nije naveo broj poginulih, ali je ranije rekao da se 18 ljudi vodi kao nestalo.

❗️ — A massive explosion this morning leveled an Accurate Energetic Systems munitions plant in Humphreys County, Tennessee, near Bucksnort

Lots of People are missing, and several deaths have been confirmed afterpic.twitter.com/AIFiQAaV1x — SYMBOL OF HOPE (@Chipropro)October 10, 2025

"Nismo pronašli preživjele", kazao je Dejvis.

Šerif je rekao da je eksplozija koja se u petak ujutru dogodila u fabrici kompanije "Akjuret enerdžetik sistems" (Accurate Energetic Systems), koja prerađuje municiju i eksploziv za vojsku, ali ih ne proizvodi, rasula ostatke zgrada na području od najmanje 800 metara.

Eksploziju su osjetili i stanovnici udaljeni više od 24 kilometra.

(Kurir/MONDO)