Niko od zaposlenih nije preživio: Jezivi detalji eksplozije u vojnoj fabrici

Niko od zaposlenih nije preživio: Jezivi detalji eksplozije u vojnoj fabrici

Eksplozija koja se dogodila u fabrici kompanije u Tenesiju, koja prerađuje municiju i eksploziv za vojsku, ali ih ne proizvodi, rasula je ostatke zgrada na području od najmanje 800 metara.

Detalji eksplozije fabrike u tenesiju Izvor: @Chipropro/X

Eksploziju, u kojoj je u petak potpuno srušena fabrika eksploziva u američkoj saveznoj državi Tenesi, nije iniko od zaposlenih koji su se nalazili u postrojenju u tom trenutku, saopštila je danas kancelarija šerifa okruga Hamfris.

Šerif okruga Hamfris, Kris Dejvis rekao je na konferenciji za novinare da se pretpostavlja da su svi koji su bili prisutni u fabrici u trenutku eksplozije poginuli na licu mjesta, prenosi AP.

On nije naveo broj poginulih, ali je ranije rekao da se 18 ljudi vodi kao nestalo.

"Nismo pronašli preživjele", kazao je Dejvis.

Šerif je rekao da je eksplozija koja se u petak ujutru dogodila u fabrici kompanije "Akjuret enerdžetik sistems" (Accurate Energetic Systems), koja prerađuje municiju i eksploziv za vojsku, ali ih ne proizvodi, rasula ostatke zgrada na području od najmanje 800 metara.

Eksploziju su osjetili i stanovnici udaljeni više od 24 kilometra.

(Kurir/MONDO)

