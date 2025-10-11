Bivši američki predsjednik Bajden na terapiji zračenjem zbog raka prostate

Bivši predsjednik SAD Džozef Bajden prima terapiju zračenjem zbog raka prostate koji mu je dijagnostikovan u maju, rekao je portparol nekadašnjeg predsjednika.

Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

"U okviru plana liječenja raka prostate, Bajden se trenutno podvrgava radioterapiji i hormonskoj terapiji", rekao je portparol.

Bajden, koji sljedećeg mjeseca puni 83 godine, u septembru je podvrgnut proceduri poznatoj kao Mosova operacija, radi uklanjanja ćelija raka sa kože.

Bivši predsjednik iz redova demokrata u maju je objavio da mu je dijagnostikovan metastatski rak prostate.

Njegov tim je saopštio da je bolest agresivna, ali osjetljiva na hormone, što znači da će vjerovatno reagovati na liječenje.