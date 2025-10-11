logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bivši američki predsjednik Bajden na terapiji zračenjem zbog raka prostate

Bivši američki predsjednik Bajden na terapiji zračenjem zbog raka prostate

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Bivši predsjednik SAD Džozef Bajden prima terapiju zračenjem zbog raka prostate koji mu je dijagnostikovan u maju, rekao je portparol nekadašnjeg predsjednika.

Bajden prima zračenje zbog raka prostate Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

"U okviru plana liječenja raka prostate, Bajden se trenutno podvrgava radioterapiji i hormonskoj terapiji", rekao je portparol.

Bajden, koji sljedećeg mjeseca puni 83 godine, u septembru je podvrgnut proceduri poznatoj kao Mosova operacija, radi uklanjanja ćelija raka sa kože.

Bivši predsjednik iz redova demokrata u maju je objavio da mu je dijagnostikovan metastatski rak prostate.

Njegov tim je saopštio da je bolest agresivna, ali osjetljiva na hormone, što znači da će vjerovatno reagovati na liječenje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Džo Bajden SAD zdravlje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ