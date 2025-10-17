logo
Stampedo na sahrani bivšeg premijera: Hiljade ljudi se okupilo, broje se povrijeđeni u Keniji

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Hiljade ljudi se okupilo da prisustvuje sahrani bivšeg premijera Kenije.

Stampedo na sahrani bivšeg premijera kenije Izvor: Luis Tato / AFP / Profimedia

Više osoba povrijeđeno je danas u stampedu na državnoj sahrani bivšeg premijera Kenije i opozicionog lidera Raile Odinge, javila je lokalna televizija NTV.

Hiljade ljudi se okupilo da prisustvuju sahrani bivšeg premijera, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

NTV je objavila fotografiju na svom nalogu na platformi Iks na kojoj se vide službe hitne pomoći koje pružaju pomoć osobi povrijeđenoj u stampedu, prenio je Rojters.

Odinga je preminuo 15. oktobra u 81. godini. Obavljao je funkciju premijera od 2008. do 2013. godine, a bio je i poslanik u kenijskom parlamentu od 1992. do 2013. godine.

Odinga se pet puta kandidovao za predsjednika Kenije, ali je svaki takav pokušaj bio neuspješan. On je svaki put tvrdio da je došlo do izborne prevare.

(Telegraf/MONDO)

