U teškoj avionskoj nesreći poginulo 10 turista iz Evrope: Jezive scene u Africi (Video)

U padu aviona kod kenijske obale poginulo je 10 evropskih turista i lokalni pilot. Avion je letio iz Diani ka nacionalnom parku Masai Mara kada se srušio ujutru, a istraga o uzroku nesreće je u toku.

Izvor: YouTube/WION/Printscreen

U padu aviona u blizini kenijske obale poginulo je 10 evropskih turista i lokalni pilot, saopštili su zvaničnici.

Avion je letio iz popularnog ljetovališta Diani ka pisti u svetski poznatom nacionalnom parku Masai Mara kada se srušio u 05:30 po lokalnom vremenu, navela je Kenijska uprava za civilno vazduhoplovstvo (KCAA).

Kompanija *Mombasa Air Safari* saopštila je da je avion prevozio osam Mađara, dva Nemca i kenijskog pilota, i da su svi poginuli u nesreći.

"Naš glavni fokus sada je da pružimo svu moguću podršku porodicama pogođenim ovom tragedijom", navodi se u saopštenju kompanije. Lokalni mediji objavili su fotografije aviona u plamenu, sa olupinom rasutom po mjestu nesreće.

Komesar okruga Kvale, Stiven Orinde, rekao je za BBC da se avion srušio oko 10 kilometara od grada Kvale, nakon poletanja iz Dianija.

Letjelica je bila na putu ka pisti Kičva Tembo u Masai Mari, omiljenoj destinaciji turista zbog bogatog životinjskog svijeta.

"Svi putnici bili su turisti", rekao je Orinde.

Dodao je da je istraga o uzroku nesreće u toku, ali da bi loši vremenski uslovi mogli biti uzrok pada.

"Vrijeme trenutno nije dobro. Od ranog jutra pada kiša i ima mnogo magle, ali ne možemo da prejudiciramo rezultate istrage", rekao je Orinde.

U avgustu je lakši avion humanitarne organizacije Amref pao na periferiji prestonice Najrobija, pri čemu je poginulo šest osoba, a dvije su povrijeđene.