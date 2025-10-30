logo
Vojska SAD raznijela još jedan brod u Tihom okeanu: Rat protiv kartela se širi, ima poginulih (Video)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
Američke snage su, po nalogu predsjednika Donalda Trampa, izvele još jedan smrtonosni napad na brod u Tihom okeanu. U napadu je poginulo četvoro ljudi, a Pentagon tvrdi da je plovilo bilo dio međunarodne mreže za krijumčarenje droge.

Vojska SAD raznijela još jedan brod u Tihom okeanu Izvor: X/SecWar/Printscreen

Američka vojska je izvršila napad na brod u Tihom okeanu, pri čemu su smrtno stradale četiri osobe, potvrdio je ministar odbrane SAD Pit Hegset.

"Prema našim obavještajnim podacima, ovaj brod, kao i svi ostali koji su bili meta sličnih operacija, bio je umiješan u šverc ilegalnih droga. Putovao je poznatom rutom za trgovinu drogom i prevozio je narkotike", naveo je Hegset u objavi na X mreži.

Dodao je da američke snage nisu pretrpele gubitke u napadu. Operacija izvedena u srijedu predstavlja četrnaesti poznati napad američke vojske na brodove za koje se sumnja da su povezani s krijumčarenjem droge. Operacije, koje su počele početkom septembra, do sada su rezultirale smrću ukupno 61 osobe na 15 različitih brodova.

Administracija Donalda Trampa ubrzala je vojne operacije protiv brodova za koje tvrdi da su umiješani u međunarodnu trgovinu drogom, a prošle nedjelje su napadnuta dva broda u istočnom Pacifiku. U ponedjeljak su američke snage gađale četiri broda u istom području, pri čemu je poginulo četrnaest osoba, dok je jedna preživjela.

Prema izvještaju CNN-a, američka administracija je sastavila poverljivo pravno mišljenje koje opravdava upotrebu smrtonosne sile protiv širokog i tajnog spiska kartela i osumnjičenih trgovaca drogom.

U dokumentu se navodi da predsjednik ima ovlašćenje da odobri takve napade, jer se karteli smatraju neposrednom prijetnjom po bezbjednost američkih građana. Međutim, demokrate na Kapitol Hilu i dalje izražavaju zabrinutost zbog legalnosti i zakonitosti ovih vojnih operacija.

