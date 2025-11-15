logo
Nevjerovatno otkriće naučnika na Antarktiku: Bušili 500 metara ispod površine leda

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Naučnici otkrili subglacijalnu rijeku 500 metara ispod površine Antarktika.

Naučnici otkrili rijeku ispod leda na Antarktiku Izvor: Shutterstock/Oleksandr Matsibura

Grupa naučnika otkrila je subglacijalnu rijeku na dubini od 500 metara ispod površine Antarktika, piše "Yahoo News". Ovo otkriće moglo bi da promijeni način na koji se prati, analizira i razumije topljenje Antarktika "odozgore".

Takođe, ovo je novo upozorenje mnogim priobalnim gradovima širom svijeta. Konkretno, grupa naučnika je bušila kroz ledeni tok Kamb na Zapadnom Antarktiku i otkrili su subglacijalnu rijeku koja protiče ispod Rosove ledene ploče.

"Na kraju bušotine naišli smo na vodu. Uz pomoć kamere smo otkrili i čitavu grupu životinja nalik jastozima, čak 400 kilometara od otvorenog mora", saopštio je vođa ove ekspedicije Hju Horgan.

Istraživači vjeruju da ova rijeka ispod leda povremeno nabuja. Riječ je o periodu od jednom u 10 godina - ispod leda bilo je više podglacijalnim jezerima i vremenom se stvarao cijeli "vodovodni sistem" ispod leda.

Naučnici upozoravaju da porast nivoa mora takođe utiče na ovo. Takođe, porast nivoa mora utiče na širenje zaraznih bolesti jer promjene u vodi mijenjaju način kretanja patogena.

Rosova ledena ploča funkcioniše kao "čep". Pomaže u stabilizaciji nivoa mora i zadržava unutrašnju ledenu masu.

(Mondo.rs)

Tagovi

antarktik otkriće

Još iz INFO

