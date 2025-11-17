Italijanski region pod vodom, ljudi na krovovima čekaju evakuaciju: "Nažalost, neki se još uvijek vode kao nestali"

Obilne padavine izazvale su velike probleme u italijanskoj regiji Furlanija. U Krminu, klizište je srušilo trospratnicu, a spasioci su iz ruševina izvukli jednu osobu sa slomljenom nogom. Dva stanovnika kuće i dalje se vode kao nestali.

Izvor: X/Vigili del Fuoco/Printscreen

Obilne padavine tokom noći izazvale su probleme u italijanskoj regiji Furlanija. U Krminu, tik uz granicu sa Slovenijom, klizište je srušilo trospratnicu, a spasioci su izvukli jednu živu osobu iz ruševina, javlja slovenački 24ur.

Dva stanovnika kuće se i dalje vode kao nestali. Vatrogasci takođe rade u oblasti Romans d'Isonco, gdje se rijeka izlila iz korita i izazvala poplave.

❌#Maltempo#Gorizia, prosegue intervento#vigilidelfuoconell'abitato di Versa, frazione di Romans d'Isonzo: con natanti e l'elicottero del reparto volo di Venezia, in corso operazioni di soccorso delle persone rifugiatesi sui tetti delle case [#17novembre10:30]

Klizište je tokom noći zatrpalo i srušilo kuću u Bračanu, selu u opštini Krmin. Na lice mjesta stiglo je nekoliko vozila hitne pomoći, a intervenisala je i helikopterska ekipa, javlja tršćanski Il Pikolo.

Jedna osoba sa slomljenom nogom izvučena je iz ruševina i prevezena u bolnicu u Udinama. Nekoliko porodica je evakuisano duž ulice Via San Đorđo zbog rizika od novih klizišta.

"Sinoć je padala jaka kiša, ogromne količine. Nažalost, neke osobe se još uvijek vode kao nestale", potvrdio je gradonačelnik Krmina, Roberto Felkaro.

⛈️Nella notte allagamenti a San Vito al Torre (UD) a causa delle precipitazioni che hanno colpito l'Udinese. Video di Fiore per "Segnalazioni Meteo PMG".



Tra Udine e Gorizia caduti localmente in 24 ore anche 250 mm di pioggia. A Cormons 262 mm di pioggia.pic.twitter.com/pAstN3CQC9 — Italia 24H Live – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive)November 17, 2025

Zbog poplava i klizišta u oblasti Furlanije, italijanske vlasti su mobilisale i spasioce iz susjedne Venecije. U Krminu je za samo šest sati palo 152 mm kiše. Reka Žudrio se izlila iz korita i izazvala velike poplave. U međuvremenu, reka Tore je poplavila mjesto Romans d'Isonco kod Vileša.

Colata di fango nella notte a Cormons (Gorizia), travolto un edificio di tre piani: un uomo è stato estratto vivo, due persone, un 35enne e un'anziana, mancano all'appello.

Vatrogasci rade tamo sa malim čamcima i helikopterom. Mnogi stanovnici su se sklonili na krovove svojih kuća i čekaju evakuaciju. Snimci iz vazduha pokazuju veliku štetu.