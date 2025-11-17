logo
Italijanski region pod vodom, ljudi na krovovima čekaju evakuaciju: "Nažalost, neki se još uvijek vode kao nestali"

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Obilne padavine izazvale su velike probleme u italijanskoj regiji Furlanija. U Krminu, klizište je srušilo trospratnicu, a spasioci su iz ruševina izvukli jednu osobu sa slomljenom nogom. Dva stanovnika kuće i dalje se vode kao nestali.

Poplave i klizišta u Furlaniji Izvor: X/Vigili del Fuoco/Printscreen

Obilne padavine tokom noći izazvale su probleme u italijanskoj regiji Furlanija. U Krminu, tik uz granicu sa Slovenijom, klizište je srušilo trospratnicu, a spasioci su izvukli jednu živu osobu iz ruševina, javlja slovenački 24ur.

Dva stanovnika kuće se i dalje vode kao nestali. Vatrogasci takođe rade u oblasti Romans d'Isonco, gdje se rijeka izlila iz korita i izazvala poplave.

Klizište je tokom noći zatrpalo i srušilo kuću u Bračanu, selu u opštini Krmin. Na lice mjesta stiglo je nekoliko vozila hitne pomoći, a intervenisala je i helikopterska ekipa, javlja tršćanski Il Pikolo.

Jedna osoba sa slomljenom nogom izvučena je iz ruševina i prevezena u bolnicu u Udinama. Nekoliko porodica je evakuisano duž ulice Via San Đorđo zbog rizika od novih klizišta.

"Sinoć je padala jaka kiša, ogromne količine. Nažalost, neke osobe se još uvijek vode kao nestale", potvrdio je gradonačelnik Krmina, Roberto Felkaro.

Zbog poplava i klizišta u oblasti Furlanije, italijanske vlasti su mobilisale i spasioce iz susjedne Venecije. U Krminu je za samo šest sati palo 152 mm kiše. Reka Žudrio se izlila iz korita i izazvala velike poplave. U međuvremenu, reka Tore je poplavila mjesto Romans d'Isonco kod Vileša.

Vatrogasci rade tamo sa malim čamcima i helikopterom. Mnogi stanovnici su se sklonili na krovove svojih kuća i čekaju evakuaciju. Snimci iz vazduha pokazuju veliku štetu.

