Masovni protesti u Manili: Više hiljada Filipinaca traži zatvor za korumpirane zvaničnike (FOTO/VIDEO)

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Više hiljada demonstranata u Manili zatražilo je zatvorske kazne za desetine filipinskih zvaničnika, poslanika i vlasnika građevinskih firmi optuženih za krađu milijardi dolara u velikom korupcijskom skandalu.

Više hiljada demonstranata u Manili probijalo barikade do predsedničke palate Izvor: Jam STA ROSA / AFP / Profimedia

Prema zvaničnim procjenama, na ulice Manile izašlo je manje od 10.000 ljudi, a raspoređeno je više od 17.000 policajaca.

Demonstranti su naišli na barikade obmotane bodljikavom žicom koje su im blokirale put do predsjedničke palate.

Demonstranti su nosili velike spojene lutke Markosa i njegovog glavnog političkog protivnika, potpredsjednika Sare Duterte. Oni su prikazani kao dvoglavi krokodil koji predstavlja korupciju.

Bijes zbog takozvanih fantomskih projekata zaštite od poplava mjesecima raste u zemlji od 116 miliona stanovnika, gdje su čitavi gradovi potopljeni usljed snažnih tajfuna.

U skandal su upleteni i prijatelji i protivnici predsjednika Ferdinanda Markosa, njegovi rođaci kao i kongresmeni, prenio je AFP.

Osam članova Odjeljenja za javne radove i auto-puteve prva su uhapšena lica u vezi sa skandalom, a vlada je obećala da uskoro na red dolaze "krupne ribe".

