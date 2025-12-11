Neočekivan potez SAD-a u UN: Amerika glasala protiv rezolucije o Černobilju i svrstala se uz Rusiju i Kinu

Usvojenim tekstom priznaju se trajne posljedice katastrofe u Černobilju i naglašava se potreba za kontinuiranom pomoći pogođenim regionima.

Sjedinjene Američke Države juče su neočekivano glasale protiv rezolucije Generalne skupštine UN o dugoročnim posljedicama černobiljske katastrofe. Tim potezom Vašington se svrstao uz Rusiju, Bjelorusiju, Kinu, Sjevernu Koreju, Nikaragvu i Niger tokom ključnog glasanja o nuklearnoj bezbjednosti. Uprkos tome, rezolucija kojom se poziva na jačanje globalnih napora za ublažavanje posljedica katastrofe iz 1986. usvojena je sa 97 glasova za, dok je 39 država bilo uzdržano.

Šta stoji u rezoluciji?

Usvojenim tekstom priznaju se trajne posljedice katastrofe u Černobilju i naglašava se potreba za kontinuiranom pomoći pogođenim regionima. U rezoluciji se izražava zabrinutost i zbog oštećenja Novog bezbjednosnog sarkofaga 14. februara 2025. godine, koje je izazvao ruski napad dronom, čime su ugrožene decenije međunarodnih napora da se lokacija obezbijedi, prenosi Kyiv Post.

Rezolucijom se takođe formalizuje upotreba ukrajinske transliteracije "Čornobil" u svim materijalima UN, uključujući i zvaničan naziv Međunarodnog dana sjećanja 26. aprila. Takođe je zakazana posebna sjednica Generalne skupštine za 24. april 2026, kojom će biti obilježena 40. godišnjica tragedije.

Zašto je Amerika glasala protiv?

Predstavnica američke delegacije pojasnila je da se protivljenje Vašingtona ne odnosi na stav prema Ukrajini ili nuklearnoj bezbjednosti, već na dijelove rezolucije koji se pozivaju na Agendu 2030 za održivi razvoj.

Prema njenim riječima, te odredbe "promovišu agendu mekog globalnog upravljanja koja je nespojiva sa nacionalnim suverenitetom SAD-a". Dodala je da će SAD nastaviti da podržavaju međunarodne inicijative za nuklearnu bezbjednost i napore za sprečavanje incidenata u ukrajinskim nuklearnim postrojenjima.

Reakcija Ukrajine

Stalni predstavnik Ukrajine pri UN kritikovao je Bjelorusiju zbog predlaganja alternativnog teksta, nazvavši taj potez „ciničnim“, imajući u vidu ulogu Minska u omogućavanju ruske invazije punog obima, uključujući i zauzimanje lokacije Čornobil u prvim danima rata.

Takođe je istakao važnost napuštanja transliteracije iz sovjetske ere "Černobil", opisujući prelazak na "Čornobil" kao odbacivanje imperijalnog nasleđa i reafirmaciju ukrajinskog identiteta.

