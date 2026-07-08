"Suša će biti ogromna": Stručnjaci prognoziraju da Evropu čeka pakleno ljeto

Evropu očekuje nastavak paklenog ljeta i ogromna suša. Stručnjaci upozoravaju na katastrofalne prognoze za jul i avgust, dok zbog vrućina drastično raste broj hitnih pacijenata i reanimacija.

Izvor: Weatheronline.co.uk/Screenshot

Prema sada dostupnim prognozama, pred Evropom je nastavak paklenog ljeta, upozorio je na mreži X poljoprivredni meteorolog i lovac na oluje Serž Zaka. Kako kaže, već treći toplotni talas pogodio je potpuno isušeno tlo, zbog čega pate i ljudi, i životinje, i biljke.

"Suša će biti ogromna! Naše tlo je potpuno isušeno. U gornjih 30 centimetara u celoj Francuskoj nema vode", piše Zaka i dodaje: "Ovaj treći toplotni talas biće izuzetno bolan."

Francuski meteorološki kanal La Chaîne Météo navodi da se očekuje da će ovi uslovi potrajati barem do sredine jula. Upozoravaju da na vidiku nema zahlađenja, pa čak ni kiše, i ističu da će biti još gore.

[1/2] Voici le cumul de pluie prévu pour la semaine prochaine en France : rien. Ce 3ème dôme de chaleur accompagnant cette 3ème canicule continue à méticuleusement assécher nos sols. Les records de 1976 et 2022 seront en sursis pour la période. Et on est que le 5 juillet.pic.twitter.com/pnINzc6VrI — Dr. Serge Zaka (Dr. Zarge) (@SergeZaka)July 5, 2026

Katastrofalne prognoze i za srednju Evropu

Ništa bolje vijesti ne naziru se ni za srednju Evropu. Švajcarski meteorološki stručnjak Jerg Kahelman (Jörg Kachelmann) rekao je da su nova mjesečna predviđanja Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF) "prilično katastrofalna".

"To uključuje i prognoze za avgust", prokomentarisao je Kahelman trenutne proračune.

Prema istim prognozama, jul će biti izuzetno vruć širom zapadne i srednje Evrope.

"Nevjerovatan je broj smrtnih slučajeva. Hitnih pacijenata je sve više, ide se sa jedne reanimacije na drugu", dodao je on.

Čak i u Austriji, gdje se trenutno vraćaju prijatne ljetnje temperature, još uvek su moguća odstupanja od 2 do 4 stepena iznad dugogodišnjeg prosjeka. Očekuje se da će i avgust biti znatno topliji od normalnog – posebno na sjeveru i (jugo)istoku ove alpske zemlje.

Die neuen Monatsvorhersagen des@ECMWFsehen ziemlich katastrophal aus, auch für den August - wie schon im Juni geschrieben (und der griechische Großmeteorologe und ruhmreiche Europaabgeordnete@S_Arnaoutoglouhat das auch früh so gesehen), scheint es kaum Hoffnung zu geben - es…https://t.co/zUxds532jMpic.twitter.com/ump1UQhezZ — Jörg @kachelmann anderswo: @realkachelmann (@Kachelmann)July 6, 2026

Bez padavina širom kontinenta

Što se tiče padavina, u julu se predviđa gotovo potpuni nedostatak kiše za veliki dio Evrope. Slična situacija sa padavinama biće od atlantske obale pa sve do Kijeva u Ukrajini. Postoji samo nekoliko izuzetaka, a to su:

Italija

Grčka

Istočna obala Crnog mora

Slične prognoze izdate su i za avgust, sa određenim olakšanjem na Pirinejskom poluostrvu i u Sredozemlju.

Iako još uvijek postoji znatna neizvesnost u vezi sa ovim prognozama, one sigurno nisu razlog za slavlje.

"Kao što je već napisano u junu, čini se da nema mnogo nade, biće to strašno ljeto za velike delove srednje Evrope", kaže Kahelman i dodaje da vjerovatno možemo očekivati da će se ovakve situacije češće dešavati u budućnosti zbog globalnog zagrijavanja uzrokovanog ljudskim djelovanjem.

"Nažalost, to je tipičan i sve češći scenario", zaključio je Kahelman.