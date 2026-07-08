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"Suša će biti ogromna": Stručnjaci prognoziraju da Evropu čeka pakleno ljeto

"Suša će biti ogromna": Stručnjaci prognoziraju da Evropu čeka pakleno ljeto

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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Evropu očekuje nastavak paklenog ljeta i ogromna suša. Stručnjaci upozoravaju na katastrofalne prognoze za jul i avgust, dok zbog vrućina drastično raste broj hitnih pacijenata i reanimacija.

Najavljene paklene ljetnje vrućine Izvor: Weatheronline.co.uk/Screenshot

Prema sada dostupnim prognozama, pred Evropom je nastavak paklenog ljeta, upozorio je na mreži X poljoprivredni meteorolog i lovac na oluje Serž Zaka. Kako kaže, već treći toplotni talas pogodio je potpuno isušeno tlo, zbog čega pate i ljudi, i životinje, i biljke.

"Suša će biti ogromna! Naše tlo je potpuno isušeno. U gornjih 30 centimetara u celoj Francuskoj nema vode", piše Zaka i dodaje: "Ovaj treći toplotni talas biće izuzetno bolan."

Francuski meteorološki kanal La Chaîne Météo navodi da se očekuje da će ovi uslovi potrajati barem do sredine jula. Upozoravaju da na vidiku nema zahlađenja, pa čak ni kiše, i ističu da će biti još gore.

Katastrofalne prognoze i za srednju Evropu

Ništa bolje vijesti ne naziru se ni za srednju Evropu. Švajcarski meteorološki stručnjak Jerg Kahelman (Jörg Kachelmann) rekao je da su nova mjesečna predviđanja Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF) "prilično katastrofalna".

"To uključuje i prognoze za avgust", prokomentarisao je Kahelman trenutne proračune.

Prema istim prognozama, jul će biti izuzetno vruć širom zapadne i srednje Evrope.

"Nevjerovatan je broj smrtnih slučajeva. Hitnih pacijenata je sve više, ide se sa jedne reanimacije na drugu", dodao je on.

Čak i u Austriji, gdje se trenutno vraćaju prijatne ljetnje temperature, još uvek su moguća odstupanja od 2 do 4 stepena iznad dugogodišnjeg prosjeka. Očekuje se da će i avgust biti znatno topliji od normalnog – posebno na sjeveru i (jugo)istoku ove alpske zemlje.

Bez padavina širom kontinenta

Što se tiče padavina, u julu se predviđa gotovo potpuni nedostatak kiše za veliki dio Evrope. Slična situacija sa padavinama biće od atlantske obale pa sve do Kijeva u Ukrajini. Postoji samo nekoliko izuzetaka, a to su:

  • Italija
  • Grčka
  • Istočna obala Crnog mora

Slične prognoze izdate su i za avgust, sa određenim olakšanjem na Pirinejskom poluostrvu i u Sredozemlju.

Iako još uvijek postoji znatna neizvesnost u vezi sa ovim prognozama, one sigurno nisu razlog za slavlje.

"Kao što je već napisano u junu, čini se da nema mnogo nade, biće to strašno ljeto za velike delove srednje Evrope", kaže Kahelman i dodaje da vjerovatno možemo očekivati da će se ovakve situacije češće dešavati u budućnosti zbog globalnog zagrijavanja uzrokovanog ljudskim djelovanjem.

"Nažalost, to je tipičan i sve češći scenario", zaključio je Kahelman. 

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