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Jahorina zove na osvježenje: Gondola, alpin koster i brojne atrakcije uz velike popuste

Jahorina zove na osvježenje: Gondola, alpin koster i brojne atrakcije uz velike popuste

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Olimpijski centar "Jahorina" u jeku ljetne sezone posjetiocima nudi više od 20 atrakcija za sve uzraste, dok državljani BiH, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije i Sjeverne Makedonije ostvaruju 50 odsto popusta na sve ljetne sadržaje.

Popusti na ljetne atrakcije na Jahorini Izvor: Srna/Maja Brčkalo

Ljetna sezona na Jahorini u punom je jeku, a olimpijska planina, uz temperaturu vazduha i do 10 stepeni nižu nego u gradovima, predstavlja idealno mjesto za odmor, rekreaciju i bijeg od ljetnih vrućina, saopšteno je iz Olimpijskog centra.

Posebna pogodnost pripremljena je za porodice kroz paket za jednog odraslog i jedno dijete po cijeni od 38 evra, koji uključuje panoramsku vožnju gondolom, alpin koster, jednu atrakciju iz adrenalinskog parka i ručak u Olimpijskom baru.

Izvor: Srna/Maja Brčkalo

Svako naredno dijete paket može da koristi po cijeni od 18 evra, pa četvoročlana porodica može da provede dan na Jahorini uz brojne sadržaje za oko 75 evra.

Panoramska vožnja gondolom i alpin koster – bob na šinama dostupni su svakog dana od 10.00 do 20.00 časova, a ostale ljetne atrakcije od 10.00 do 18.00 časova, omogućavajući posjetiocima cjelodnevni boravak i uživanje u planinskom ambijentu.

Izvor: Srna/Maja Brčkalo

Iz Olimpijskog centra su naveli da bogata ponuda, svjež planinski vazduh, porodične pogodnosti i brojni popusti Jahorinu ovog ljeta čine idealnom destinacijom za odmor, rekreaciju i osvježenje. 

(Srna)

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