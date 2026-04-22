"Zimska idila" u aprilu: Na Jahorini palo do 15 centimetara novog snijega

Na Jahorini je danas palo 10 do 15 centimetara snijega, a ekipe "Romanijaputeva" večeras će preventivno posipati saobraćajnice abrazivnim materijalom.
Tehnički direktor "Romanijaputeva" Dragan Buloščić rekao je Srni da ekipe ovog preduzeća danas nisu čistile puteve prema Jahorini, jer je palo svega nekoliko centimetara snijega.
"Zimska sezona je završena, a od Olimpijskog centra nismo dobili poziv za čišćenje, ali ćemo večeras, ipak, preventivno posipati saobraćajnice", rekao je Buloščić.
U Olimpijskom centru "Jahorina" Srni su rekli da snijeg i dalje pada, ali da to u osnovi ništa ne mijenja, jer je zimska sezona završena.Izvor: Srna
"Imali smo snijega i kada smo zatvorili sezonu. Pitanje je, zbog male posjećenosti, koliko se isplati držati sezonu otvorenu u aprilu. Bilo je riječi o tome da 1. maja bude organizovano skijanje, ali to još nije dogovoreno sa upravom", rekla je Srni Isidora Trivković iz Olimpiskog centra.
U slučaju da se odluče da 1. maja bude omogućeno skijanje na Jahorini, navela je ona, javnost bi o tome bila blagovremeno obaviještena.