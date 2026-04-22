"Zimska idila" u aprilu: Na Jahorini palo do 15 centimetara novog snijega

Na Jahorini je danas palo 10 do 15 centimetara snijega, a ekipe "Romanijaputeva" večeras će preventivno posipati saobraćajnice abrazivnim materijalom.

Izvor: Srna

Tehnički direktor "Romanijaputeva" Dragan Buloščić rekao je Srni da ekipe ovog preduzeća danas nisu čistile puteve prema Jahorini, jer je palo svega nekoliko centimetara snijega.

"Zimska sezona je završena, a od Olimpijskog centra nismo dobili poziv za čišćenje, ali ćemo večeras, ipak, preventivno posipati saobraćajnice", rekao je Buloščić.

U Olimpijskom centru "Jahorina" Srni su rekli da snijeg i dalje pada, ali da to u osnovi ništa ne mijenja, jer je zimska sezona završena.

"Imali smo snijega i kada smo zatvorili sezonu. Pitanje je, zbog male posjećenosti, koliko se isplati držati sezonu otvorenu u aprilu. Bilo je riječi o tome da 1. maja bude organizovano skijanje, ali to još nije dogovoreno sa upravom", rekla je Srni Isidora Trivković iz Olimpiskog centra.

U slučaju da se odluče da 1. maja bude omogućeno skijanje na Jahorini, navela je ona, javnost bi o tome bila blagovremeno obaviještena.