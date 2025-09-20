Udes na putu Klašnice-Prnjavor, saobraćaj potpuno obustavljen (FOTO)

Saobraćaj na magistralnom putu M-16, na dionici Klašnice-Prnjavor, potpuno je obustavljen zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila danas popodne u mjestu Drugovići.

Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

Prema prvim informacijama i izjavama očevidaca sa terena, u udesu su učestvovali putnički automobil i motocikl.

Kako se vidi na fotografiji, na putničkom automobilu je pričinjena značajna materijalna šteta na prednjem dijelu vozila.

Pripadnici policije su na licu mjesta i vrše uviđaj. Trenutno nema zvaničnih informacija o tome da li ima povrijeđenih osoba.

(Mondo)