Maloljetni K.K, koji je 3. maja 2023. godine ubio devet vršnjaka i čuvara škole u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu, saslušan je danas u Specijalnom sudu u Beogradu.
K.K. je saslušavan skoro pet sati, a u zgradu Specijalnog suda dovezen je u pratnji nekoliko policijskih vozila iz bolnice, u kojoj je oko tri godine.
Maloljetnik koji je počinio masovno ubistvo saslušan je na suđenju njegovim roditeljima Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, protiv kojih se vodi ponovljeni postupak za zapuštanje i zanemarivanje maloljetnog lica, dok se dječakovom ocu sudi i za krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.
Tokom ponovljenog postupka, optuženi Kecmanovići su iznijeli odbranu, a saslušani su i oštećeni, odnosno članovi porodica ubijenih i ranjenih.
Završeno saslušanje maloljetnika osumnjičenog za ubistva u Ribnikaru
Suđenje je zatvoreno za javnost na prijedlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu radi zaštite interesa maloljetnih lica i privatnosti oštećenih.
Postupak se ponavlja zato što je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvostepenu presudu kojom su Kecmanovići bili osuđeni na višegodišnje kazne i naložio da im se ponovo sudi.