Darko Elez pušten iz zatvora

Darko Elez (46) izašao je iz zatvora u Sremskoj Mitrovici u kom je bio proteklih godina, potvrđeno je Kuriru.

On je, podsjetimo, 21. decembra 2020. godine uhapšen na osnovu Interpolove potjernice u Beogradu i izručen je Bosni i Hercegovini u martu naredne godine. Bio je prebačen u zatvor u Vojkovićima u Istočnom Sarajevu, ali je pisao molbu da zatvorsku kaznu služi u Srbiji.

Darko Elez

"Ministarstvo pravde Srbije prihvatilo je Elezovu molbu da kaznu izdržava u Srbiji, pa je on uz jake mere obezbeđenja prebačen u KPZ u Sremskoj Mitrovici, odakle je sada pušten pošto mu je kazna istekla", objašnjava naš sagovornik i podseća da Elez ima srpsko državljanstvo.

Eleza je Sud BiH, na osnovu sporazuma o priznanju krivice, osudio na 15 godina zatvora zbog teških krivičnih djela počinjenih u okviru organizovane kriminalne grupe, nakon hapšenja u okviru predmeta "Lutka".

"Elez je veći dio te kazne od 15 godina odslužio još prije hapšenja 2020. u Beogradu, tako da mu je taj pritvor uračunat u kaznu na koju se nagodio s tužilaštvom, a ono što mu je ostalo da odsluži odslužio je sada u zatvoru u Sremskoj Mitrovici u koji je prebačen na lični zahtev", objašnjava sagovornik Kurira.

Presudom protiv Darka Eleza predmet "Lutka", koji je godinama "tresao" BiH, je pravosnažno okončan. U tom predmetu 15 osoba je osuđeno na 118 godina zatvora, a najveću kaznu od 20 godina zatvora je dobio Bojan Cvijan, nekadašnji šef Odseka za droge u SIPA.

Darko Elez

"Elez je označen kao organizator te kriminalne grupe koje je, prema dosadašnjim presudama, odgovorna za ubistva i spektakularne pljačke", pisali su mediji.

Protiv Darka Eleza je vođena istraga i da je bio na čelu kriminalne grupe koja se dovodi u vezu sa ubistvima Siniše Miličevića Tigra 2018. i Miloša Ostojića 2019. godine u Istočnom Sarajevu, planiranja likvidacija Zlatana Ćuka i Miloša Božovića, kao i tri iznude.

