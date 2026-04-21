Otkriven maloljetnik: Lažno dojavio da je u hercegovačkoj školi postavljena bomba

Autor D.V. Izvor mondo.ba
Zajedničkom akcijom domaćih bezbjednosnih agencija i policije, uspješno je identifikovan počinilac koji je u ponedjeljak izazvao paniku u Srednjoj strukovnoj školi "Ruđer Bošković" u Ljubuškom.

Otkriven maloljetnik koji je dojavio bombu u školi u Ljubuškom Izvor: MUP KS

Nakon jučerašnje prijave o postavljenoj eksplozivnoj napravi, policija je u saradnji sa Obavještajno-sigurnosnom agencijom (OSA) BiH i Federalnom upravom policije (FUP) pokrenula istragu nakon čega je utvrđeno da iza prijeteće e-mail poruke stoji maloljetna osoba sa područja Ljubuškog.

Istražitelji su brzom reakcijom i analizom digitalnih tragova locirali pošiljaoca, koji je potom u prisustvu roditelja pristupio na obavještajni razgovor gdje je u potpunosti priznao slanje sporne poruke.

Federalni mediji podsjećaju da je prijetnja je stigla u ponedjeljak, 20. aprila, nakon čega su policijski službenici odmah evakuisali sve učenike i radnike, dok je tim za protiveksplozivnu zaštitu detaljnim pregledom utvrdio da se radilo o lažnoj dojavi.

Iz Uprave policije MUP-a ZHK poručili su da ovakva ponašanja tretiraju sa najvećom ozbiljnošću, naglasivši da su za krivična djela lažnog prijavljivanja i ugrožavanja bezbjednosti zaprijećene kazne zatvora do pet godina.

"Takva ponašanja izazivaju paniku, ugrožavaju osjećaj bezbjednosti građana i dovode do nepotrebnog angažovanja velikog broja hitnih službi. Naglašavamo da počinioci ovakvih djela, bez obzira na to što su u pitanju maloljetna lica, snositi sve zakonom propisane posljedice i sankcije", naveli su iz policije.

