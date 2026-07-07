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Oštetili budžet RS za više od 90.000 KM: Bivšim rukovodiocima Omladinskog savjeta četiri godine i 10 mjeseci zatvora

Oštetili budžet RS za više od 90.000 KM: Bivšim rukovodiocima Omladinskog savjeta četiri godine i 10 mjeseci zatvora

Autor Dragana Božić Izvor Nezavisne novine
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Danijela Topić (33), bivša predsjednica Omladinskog savjeta RS, i Miloš Blagojević (39) sekretar, u ponovljenom postupku u banjalučkom Okružnom sudu nepravosnažno su osuđeni na četiri godine i 10 mjeseci zbog zloupotreba kojima su oštetili budžet Srpske za 90.000 KM.

Bivšim čelnicima Omladinskog savjeta RS četiri godine i 10 mjeseci zatvora Izvor: Mondo/Slaven Petković

Topićeva je dobila dvije godine i 10 mjeseci, a Blagojević dvije godine zatvora za krivično djelo zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja, pišu Nezavisne novine.

Podsjećamo, oni su ranije bili oslobođeni krivice, ali je presudu ukinuo Vrhovni sud Republike Srpske i slučaj vratio na novo suđenje.

Presudom je Topićeva obavezana da u budžet Republike Srpske uplati 88.382 KM, a Blagojević 2.600 KM na ime naknade štete. To moraju da plate 30 dana nakon pravosnažnosti presude. Kako je navedeno u presudi, Republika Srpska je za nadoknadu preostalog dijela štete po osnovu imovinskopravnog zahtjeva upućena na parnični postupak.

Za šta ih je optužnica teretila?

Prema optužnici banjalučkog Okružnog tužilaštva, Topićeva je od 20. septembra 2016. do 24. februara 2020. godine, vršeći funkciju predsjednika Omladinskog savjeta RS, u namjeri da sebi pribavi protivpravnu korist, podizala novac sa računa bez pravdanja.

Ta sredstva su bila odobrena za realizovanje projekata finansiranih od strane Ministarstva porodice, omladine i sporta RS. Tereti se da nije pravdala način vođenja podignutih novčanih sredstava Ministarstvu porodice, omladine i sporta, te nije podnosila finansijske izvještaje Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF) za 2016, 2017, 2018. i 2019. godinu, te je tako budžet RS oštećen za oko 98.302 KM.

Blagojevića je optužnica teretila da je kao sekretar Omladinskog savjeta RS od 7. oktobra 2016. do 31. decembra 2016. godine, u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, putem čekovnih naloga u banci podizao novčana sredstva.

Navodi se da podignuta sredstva nije opravdao, a što je bio dužan da uradi. Time je, kako je navedeno u optužnici, oštetio budžet za 7.100 KM.

Inače, Topićeva i Blagojević su bili optuženi i za krivično djelo povrede obaveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izvještaja, te njihovog falsifikovanja ili uništavanja, međutim, sada za to djelo nisu osuđeni.

(Mondo)

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presuda Omladinski savjet

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