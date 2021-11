Saradnja turističkih organizacija Srpske i Crne Gore: Predstavljen novogodišnji program u Ulcinju, Baru i Budvi

Predstavnici turističkih organizacija iz Bara, Ulcinja i Budve promovisali su danas u Banjaluci turističku ponudu Crne Gore, a povod je proslava Nove godine u ovim destinacijama.

Izvor: MONDO/Nikolina Damjanić

Snežana Keranikić iz Turističke organizacije Bar je pored novogodišnjeg programa, podsjetila i na prirodne ljepote koje krase ovu opštinu.

„Organizujemo doček Nove godine uz regionalne zvijede Dinu Merlina i Senidu. Nismo zanemarili ni one najmlađe, a za njih će biti organizovane dječije predstave, radionice i Djed Mraz kao neko ko će ih obradovati u novogodišnjoj noći. Što se tiče opštine Bar, ona nudi dosta toga, osim morskog dijela u sezoni koji obuhvata mnogobrojne plaže gdje se možete kupati, a tu su i kanjoni. Imamo pješačke ture i lijepe staze u maslinjacima“, kaže ona.

Predrag Zec, menadžer turističke organizacije iz Budve, kaže da će novogodišnji program u ovom gradu trajati tri dana i da će nastupati poznati estradni umjetnici.

„Ove godine spremili smo spektakularan koncert i novogodišnji program koji će se održati na gradskom trgu ispred Starog grada. Program će početi 30. decembra nastupom Isaka Šabanovića, grupe 'Hurricane' i Nine Bandrić. Drugu veče očekuje nas satup Petra Graše i Džibonija, a 1. januara nastupiće Lepa Brena. Inače, zadovoljni smo posjetom građana iz BiH. Imali smo oko 45.000 turista iz ovih krajeva koji su ostvarili oko 250.000 noćenja i time smo premašili rezultate iz rekordne 2019. godine“, naveo je on.

Predstavljanje turističkih ponuda

Izvor: MONDO/Nikolina Damjanić

Bekim Šula iz Turističke organizacije Ulcinj rekao je da što se tiče proslave Nove godine još uvijek prate epidemiološku situaciju, ali uporedo vrše pregovore sa umjetnicima koji bi mogli nastupati u novogodišnjoj noći.

„Trenutno smo u pregovoru sa estradnim zvijezdama, ali nemamo zvanične potvrde. Ostavili smo to do 20. ovog mjeseca kada ćemo ozvaničiti zbog epidemioloških mjera. Ulcinj ima 33.5 kilometara obale, gdje imamo pješčanu plažu, nudističku, stjenovitu, ali i mnoge druge. Imamo uvalu maslina gdje se nalaze neki od najstarijih stabala. Stari grad takođe je nešto što se može posjetiti, a krasi ga njegova autentičnost. Imali smo porast turista iz BiH od 30 posto što nas je motivisalo da ođemo opet i predstavimo našu ponudu“, kaže on.

Domaćini gostima iz Crne gore su bile turističke organizacije RS i Banjaluke. Direktor Turistička organizacije Srpske Miodrag Lončarević je pohvalio dobru saradnju sa turističkim organizacijama iz Crne Gore.

„Turisti iz Crne Gore posjećuju naše prostore u ovo doba godine za njih je na primjer posebno atraktivna Jahorina, ali i Kozara. Isto tako poznato je da smo mi među prvim turistima koji idu u Crnu Goru“, rekao je on.

Pogledajte 01:00 Kupanje u novembru Kupanje u novembru Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Direktor Turističke organizacije Banjaluka Irena Radojević podsjeća i da je u gradu na Vrbasu planiran bogat program za predstojeće praznike.

„Za sada ono što je izvjesno je da će nastupiti Petar Grašo i Ana Bekuta. Nadamo se da će epidemiološka situacija biti zadovoljavajuća i da će moći da se održi“, rekla je ona.

Za okupljene novinare u banjalučkom hotelu "Zepter Palas" organizovana je nagradna igra u saradnji sa hotelima "Splendid", "Stara Čaršija" i "Ami", a među sretnim dobitnicima nagradnog putovanja našla se i novinarka Monda.

Direktor hotela "Zepter Palas", Miroslava Pandurević je rekla da je epidemiološka situacija uticala na sve branše pa tako i na oblast hotelijerstva. Otkrila je da su posjetioci iz Crne Gore treći po broju noćenja u ovom hotelu.

„U posljednje vrijeme se primjeti tendencija rasta dolaska gostiju. U julu i avgustu smo imali preko 50 odsto popunjenosti smještajnih kapaciteta, a septembar i oktobar je bio nešto niži, sa oko 45 odsto. Imamo rezervacije za predstojeće praznike i vraćaju nam se gosti posebno iz Slovenije što je pozitivna informacija za turizam“, zaključila je ona.