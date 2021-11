Veliki broj napuštenih pasa u Glamoču: Dovoze ih iz drugih mjesta i ostavljaju tu?!

Opština Glamoč suočava se sa velikim brojem napuštenih pasa, a ovaj problem je naročito izražen u hladnijim mjesecima kada čopori životinja tumaraju centrom i okolinom grada u potrazi za hranom.

Izvor: Siniša Šolak, Mondo

Pojedini građani izražavaju sumnju da se ovi psi organizovano dovoze u Glamoč iz drugih mjesta.

“Iz prljavo bijelog kombija, pred mojom zgradom izbačena su četiri psa na moje oči. Kombi djeluje kao jedan od onih što se koriste za prevoz radnika u šumu. Ne isključujem mogućnost da se dovoze kerovi iz Livna jer ‘u Glamoču ima azil’, pa tako malo Livno ‘čiste’, jer ih odavde niko ne vozi, pošto su ostala mjesta predaleko”, kaže nam Siniša Šolak iz Glamoča.

On navodi da je očigledno da broj napuštenih pasa svakim danom raste.

“Zakonom o zaštiti životinja odgovornost imaju i opštine i Kanton. Niko ništa ne preduzima i to je vidljivo i po drugim opštinama. Nekada lovci zađu i polove, i to je to”, priča Šolak.

Izvor: Siniša Šolak, Mondo

U Glamoču je prošlih godina djelovalo Udruženje “O” za zaštitu životinja, ali je zbog nemogućnosti finansiranja ono prestalo sa radom.

"Bilo je pokušaja da se oformi azil u Glamoču za cijeli Kanton, urađena je projektna dokumentacija, ishođene su sve dozvole, međutim kad se krenulo u realizaciju, opštine nisu pokazale interes da finansijski participiraju u funkcionisanju azila. Ovo je složena oblast koju bez podrške lokalne vlasti, a na šta ih obavezuje zakon, ne mogu riješiti volonteri. Vjerujem da će vrlo brzo, nastavi li se ovako, grad biti preplavljen napuštenim psima i štencima... Veliki problem je i izbjegavanje i prebacivanje odgovornosti sa jedne institucije na drugu", kaže nam Jelena Mišković, jedan od osnivača ugašenog Udruženja “O”.

Volonteri Udruženja "O" deset godine su sklanjali, hranili, liječili, sterilizovali, cijepili i udomljavali napuštene pse bez ičije pomoći.

Izvor: Siniša Šolak, Mondo

"Sklanjali smo pse iz grada, kako ne bi bilo napada, kako bi zaštitili građane, ali i kako bi životinje bile manje izložene trovanju i proganjanju. Pored toga, fondacija Dog Trust pet godina besplatno je vršila sterilizaciju, čipiovanja, cijepljenja i čišćenje od parazita napuštenih i vlasničkih pasa preko volonterskih stanica. 'Obrađeno' je preko 4.000 pasa u cijeloj Županiji...

Međutim, ova Fondacija trebala je samo da pomogne da se lakše oformi Registar, te da lokalna vlast preuzme svoje obaveze predviđene zakonom, što se na kraju nije desilo... Udruženje 'O' je zbog osipanja članova, te zbog nemogućnosti da išta konkretno napravi, jer dobre volje kod lokalne vlasti nije bilo, ugašeno 31. decembra 2020. godine", kaže Jelena.

Ona pojašnjava da je oblast regulisanja problematike napuštenih pasa predviđena Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja u BiH iz 2009. godine i Zakonom o komunalnoj djelatnosti na nivou opština i gradova, ali da što se tiče opštine Glamoč i drugoh opština u Kantonu 10 odredbe ovih zakona uopšte se ne primjenjuju.

Na novinarski upit opštinskim vlastima u Glamoču kako i kada namjeravaju da riješe ovaj problem, nismo uspjeli da dobijemo odgovor.

(Siniša Stanić, Mondo)