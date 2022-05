Upaljen žuti meteoalarm: Pretežno oblačno sa povremenom kišom i grmljavinom

U BiH će danas prije podne biti umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom na zapadu i na jugoistoku, a u ostalim predjelima suvo, na jugu Hercegovine sunčano.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Sredinom dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom premještaće se ka istoku. Na zapadu će uslijediti postepeno razvedravanje sa više sunčanih perioda, a kratkotrajni pljuskovi biće mogući samo ponegdje u višim predjelima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Žuti meteoalarm danas je zbog grmljavine upaljen gotovo u svim krajevima BiH, osim na području Trebinja.

Na području Republike Srpske lokalne grmljavine očekuju se do 13.00 časova, objavljeno je na sajtu Meteoalarma.

Za livanjsko i tuzlansko područje žuto upozorenje na snazi je od 12.00 do 17.00 časova, na području Bihaća od 12.00 do 15.00 časova, Mostara od 13.00 do 16.00, a Sarajeva od 12.00 do 18.00 časova.

Padavine će do večeri prestati i na istoku, uz razvedravanje.

Maksimalna temperatura vazduha od 24 do 29 stepeni Celzijusovih.

Vjetar će biti slab i promjenljiv, uveče u skretanju na južni.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša je zabilježena ponegdje u centralnim i zapadnim područjima.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Bjelašnica 10, Gacko i Sokolac 11, Han Pijesak 12, Kalinovik 13, Nevesinje, Rudo i Čemerno 13, Višegrad, Mrakovica, Foča, Ivan Sedlo, Livno i Sarajevo 14, Bileća, Bugojno i Široki Brijeg 15, Drinić, Mrkonjić Grad, Ribnik, Srebrenica, Šipovo, Drvar i Jajce 16, Zvornik, Srbac, Trebinje i Zenica 17, Novi Grad, Bihać, Gradačac, Grude i Sanski Most 18, Banjaluka, Bijeljina, Doboj, Prijedor Mostar, Tuzla 19 i Neum 22 stepena Celzijusova.