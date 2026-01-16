logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Evropski avioprevoznici pozvani da izbjegavaju da lete iznad Irana

Evropski avioprevoznici pozvani da izbjegavaju da lete iznad Irana

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Evropska agencija za bezbjednost vazduhoplovstva pozvala je avio-kompanije da izbjegavaju letove u iranskom vazdušnom prostoru.

avio kompanije da izbjegavaju iranski vazdušni prostor Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

"Prisustvo i moguća upotreba širokog spektra oružja i sistema protivvazdušne odbrane /PVO/, u kombinaciji sa nepredvidivim državnim odgovorima stvara visok rizik za civilne letove na svim visinama i nivoima leta", navodi se u saopštenju.

EASA je ukazala na stalne tenzije i potencijal za vojnu akciju SAD, zbog čega je iranska PVO stavljena u stanje pojačane pripravnosti.

Agencija navodi da postoji povećana vjerovatnoća da se dogodi pogrešna identifikacija unutar iranskog vazdušnog prostora. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Iran avioni letovi upozorenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ