Pretežno sunčano, na putevima oprez zbog magle

U BiH će danas biti pretežno sunčano sa najvišom temperaturom vazduha do šest, na jugu do 13 stepeni Celzijusovih.

Oko rijeka i po kotlinama magla će se zadržati veći dio dana, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Sokolac minus sedam, Gacko minus pet, Livno minus četiri, Han Pijesak minus tri, Bileća, Mrkonjić Grad, Sarajevo minus dva, Srebrenica, Čemerno minus jedan, Rudo nula, Bijeljina, Foča jedan, Novi Grad, Prijedor, Tuzla dva, Banjaluka, Doboj tri, Trebinje i Mostar pet stepeni Celzijusovih.

Najviše snijega jutros je izmjereno na Han Pijesku - 28 centimetara, na Čemernu 18, Mrakovici 15 i Sokocu 12 centimetara.

Stanje na putevima

Iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske vozače upozoravaju da u većini krajeva u Srpskoj jutros ima magle i niske oblačnosti, a kolovozi su vlažni ili mokri.

U višim predjelima mjestimično ima ugaženog snijega i poledice, povećana je opasnost od odrona na dionicama u usjecima.

Iz AMS vozačima savjetuju maksimalno opreznu vožnju, uz obavezno posjedovanje zimske opreme.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonima Balatuna i Trnjaka, pa se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta. Naizmjenično se vozi i na mostu na graničnom prelazu Rača od 7.00 do 17.00 časova.

Zbog sanacije klizišta uz magistralni put Dobro Polje – Miljevina izmijenjen je režim saobraćaja, kao i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj gdje je u toku uređenje razdjelnog pojasa.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta na koridoru Pet ce od mosta Rudanka do tunela Putnikovo Brdo dva izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Rudanka-Doboj.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Radi izvođenja bušačko-minerskih radova na kamenolomu "Han Derventa" od 12.00 do 16.00 časova dolaziće do privremene obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Lapišnica-LJubogošta, u mjestu Donja LJubogošta, opština Pale i to u dva intervala u trajanju od pet do sedam minuta.

Na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija, na lokalitetu kamenoloma "Rogoušići" u mjestu Rogoušići, zbog izvođenja minerskih radova, dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog aktiviranog klizišta u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji saobraćaj otežan.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraća se na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

U Federaciji BiH je na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila nosivosti do tri i po tone, dok je za vozila veće nosivosti i dalje na snazi obustava.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do tri i po tone.

Prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za teretna vozila.

