Lula: EU i Merkosur uskoro potpisuju istorijski sporazum o slobodnoj trgovini

Brazilski predsjednik Luiz Injasio Lula da Silva izjavio je da će EU i južnoamerički blok Merkosur uskoro ispisati istoriju potpisivanjem sporazuma o slobodnoj trgovini.

Izvor: Laurie DIEFFEMBACQ/© European Union 2025 - Source : EP

Lula je u obraćanju novinarima pored predsjednika Evropske komisije Ursule fon der Lajen u Rio de Žaneiru rekao da će sporazum donijeti više mogućnosti za obje strane i da će povećati trgovinu i investicije.

Visoki zvaničnici EU otputovaće sutra u Paragvaj da bi potpisali sporazum sa Merkosurom, otvarajući put najvećem trgovinskom sporazumu koji je EU ikada sklopila.

Merkosur je južnoameričko zajedničko tržište koje obuhvata Argentinu, Urugvaj, Paragvaj, Brazil i Boliviju, a osnovan je 1991. godine. Pregovori sa EU trajali su 25 godina.