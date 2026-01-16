EU upozorila BiH da rizikuje ulazak na "sivu listu": Razlog je nedostatak u sistemu sprečavanja pranja novca

Vlasti pozvane da hitno usvoje dva zakona kako bi se ojačao sistem za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Izvor: Shuttershtock

Evropska unija pozvala je Bosnu i Hercegovinu da hitno usvoji zakone neophodne za rješavanje nedostataka u sistemu za sprečavanje pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma, upozoravajući da u suprotnom zemlja rizikuje da bude stavljena na "sivu listu" Finansijske akcione grupe (FATF), javlja Anadolija.

Nadležne institucije BiH pozvane su da hitno djeluju kako bi usvojile zakone o oduzimanju i upravljanju imovinom i o ciljanim finansijskim sankcijama za terorizam, finansiranje terorizma i širenje oružja za masovno uništenje na državnom nivou. Pored toga, entiteti Federacija BiH i Republika Srpska, kao i Brčko Distrikt, trebalo bi da uspostave registar stvarnih vlasnika pravnih lica u BiH, navodi se u pismu Delegacije EU u BiH.

"Ukoliko se ne postigne značajan napredak u rješavanju nedostataka koje je identifikovao MONEYVAL (komitet Saveta Evrope), velika je vjerovatnoća da će FATF staviti Bosnu i Hercegovinu na listu jurisdikcija pod pojačanim nadzorom (tzv. "siva lista")", upozorili su.

Uključivanje na "sivu listu" imalo bi neposredne i konkretne posljedice po preduzeća, banke, platne transakcije, investicije i ekonomski kredibilitet BiH, i uticalo bi na pristup međunarodnim finansijskim tržištima i transakcijama, privatne komercijalne aktivnosti, kao i na javne fiskalne poslove.

"To bi takođe moglo negativno uticati na izglede Bosne i Hercegovine za pridruživanje Jedinstvenom platnom području u evrima (SEPA)", dodali su.

Napredak je moguć

BiH je već postigla "određeni napredak u jačanju svog okvira za sprečavanje pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma, uključujući usvajanje Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji je takođe bio jedan od ključnih zakona na evropskom putu zemlje".

EU kaže da je BiH pokazala da je napredak moguć kada postoji politička posvećenost i efikasna koordinacija.

"Neophodno je da nadležne institucije u BiH hitno ulože dodatne napore u narednim nedjeljama, prije isteka jednogodišnjeg perioda posmatranja od strane FATF-a" u februaru ove godine.

U februaru 2025. godine, BiH je ušla u jednogodišnji period posmatranja od strane FATF-a, globalnog nadzornog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma. To je bilo zbog niza nedostataka u sistemu za sprečavanje pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma koje je MANIVEL identifikovao u svom izvještaju o međusobnoj evaluaciji iz decembra 2024. godine. Jednogodišnji period posmatranja ističe za nekoliko nedjelja.

(EUpravo zato/Anadolu)