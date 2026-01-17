"Ova zemlja je sljedeća Ukrajina": Trampov bivši savjetnik iznio mračnu prognozu

Bivši šef kampanje Stiv Benon rekao je da se Donald Tramp priprema za suprotstavljanje kineskom uticaju u Kanadi.

Izvor: EPA/WILL OLIVER / POOL

Američki predsjednik Donald Tramppriprema se da se suprotstavi kineskom uticaju u Kanadi, što je dio širenja njegove takozvane "Donro doktrine" na zapadnu hemisferu, izjavio je njegov bivši šef kampanje Stiv Benon. Prema njegovim riječima, Kanada bi mogla da postane "sljedeća Ukrajina" zbog kineskih pretenzija na Arktik.

"Sljedeća velika stvar biće Kanada. Kanada je sljedeća Ukrajina jer ne mogu da odbrane svoju sjevernu arktičku granicu i Kina će doći da zagrize", rekao je Benon, bivši glavni strateg Bijele kuće.

"Ne mogu da je odbrane i Tramp će snažno krenuti na Kanadu", piše Daily Mail.

Tokom svog prvog mandata, Tramp je osnovao radnu grupu za Arktik, čime je produbio svoje razumijevanje geostrateške važnosti Grenlanda i istakao zabrinutost zbog kanadskih ranjivosti u tom području. Bivši zvaničnici Bijele kuće izjavili su za Daily Mail da je predsjednik dugo bio zabrinut zbog kineskih aktivnosti na Arktiku, naročito nakon što se Kina 2018. godine opisala kao "skoro arktička država".

Dodatnu zabrinutost u Vašingtonu izaziva jačanje veza između Kanade i Kine. Kanadski premijer Mark Karni posjetio je Kinu prvi put poslije gotovo deset godina i opisao kineskog predsjednika Si Đinpinga i Kinu kao "strateške partnere".

"Vjerujem da nas napredak koji smo postigli i partnerstvo dobro pripremaju za novi svjetski poredak", rekao je Karni. Karni se takođe uskladio sa Danskom i NATO saveznicima u vezi sa Trampovim interesovanjem za Grenland, rekavši novinarima da je sa predsjednikom Sijem „pronašao mnogo podudarnosti u stavovima“ kada je riječ o američkim interesima na ostrvu.

"Monroova doktrina je velika stvar, ali smo je u velikoj mjeri nadmašili"

Tramp je ranije nagovijestio da njegova želja za kupovinom Grenlanda nije samo teritorijalna, već je povezana s namjerom da se Rusija i Kina drže podalje od tog strateški važnog regiona. Nakon operacije u Venecueli koja je dovela do hapšenja Nikolasa Madura, svijet je počeo ozbiljnije da shvata Trampovo tumačenje Monroove doktrine.

"Monroova doktrina je velika stvar, ali smo je u velikoj mjeri, zaista u velikoj mjeri, nadmašili. Sada je zovu Donro doktrina", rekao je predsjednik novinarima po završetku misije. Monroova doktrina, stara 200 godina, potvrdila je američku poziciju na zapadnoj hemisferi.

U galeriji pogledajte fotografije Grenlanda:

"Bila je veoma važna, ali smo na nju zaboravili. Više ne zaboravljamo", rekao je Tramp. "Prema našoj novoj strategiji nacionalne bezbjednosti, američka dominacija na zapadnoj hemisferi nikada više neće biti dovedena u pitanje."

"Donro doktrina" proširuje taj ideal na odbranu cijele zapadne hemisfere od uticaja Rusije i Kine.

"Tramp će više kao lepršati poput leptira, ubosti poput pčele"

Na konferenciji za novinare, Tramp je predstavio i "Trampov korolar" Monroove doktrine, svrstavajući se uz Teodora Ruzvelta, koji je 1905. napisao sopstveni dodatak toj doktrini. Ova retorika prepoznata je u Strategiji nacionalne bezbjednosti Bijele kuće, objavljenoj u novembru.

Dokument na 33 strane detaljno opisuje "Trampov korolar" kao odluku da se "nehemisfernim konkurentima uskrati mogućnost pozicioniranja snaga ili drugih prijetećih sposobnosti" u istoj hemisferi kao i Sjedinjene Države. U tekstu se navodi očekivanje da će regionalni lideri SAD smatrati svojim prvim partnerom, kao i da će se njihova saradnja sa drugima obeshrabrivati "različitim sredstvima". Misija u Venecueli pružila je uvid u ta „različita sredstva“.

Dok je Ruzveltova krilatica bila "hodaj tiho i nosi veliki štap", Tramp ima gotovo suprotan pristup.

"Tramp će više kao lepršati poput leptira, ubosti poput pčele", rekao je Klint Braun, investitor u kompaniji Harpun Ventčrs. "Vidjećete me, a kada mi se suprotstavite, brzo ću vas ubosti."

Stručnjaci su u dokumentu prepoznali uticaj Majkla Antona, Artura Milika, Kare Frederik i zamenika šefa kabineta Bijele kuće Stivena Milera.

"Miler je s predsjednikom od samog početka, mislim da to mnogo znači u smislu lojalnosti i bliskosti", rekao je Džejms Volner, viši saradnik u Fondaciji za američke inovacije, koji je radio s Milerom. Dodao je da, iako Miler ima svoje stavove, neke od Trampovih pozicija su jedinstvene.

"Tramp je u velikoj mjeri sopstveni predsjednik, on je takođe sila veća od života sa sopstvenim ciljevima", zaključio je Volner.

Podrška republikanaca

Trampova vizija za zapadnu hemisferu dobila je široku podršku republikanaca u Senatu.

"Sa ‘Donro doktrinom’, predsjednik Tramp oživljava princip koji je bio temelj američke spoljne politike gotovo čitavu našu istoriju, izuzev posljednjih 30 godina: Sjedinjene Države imaju i pravo i dužnost da obezbijede sopstvenu hemisferu", rekao je senator Erik Šmit iz Misurija.

"Pod predsjednikom Trampom, Amerika se ponaša kao supersila kakva i jeste – više se ne izvinjava zbog sprovođenja politika koje našu zemlju čine bezbjednijom, jačom i prosperitetnijom", zaključio je.

(MONDO)