logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nastavljene blokade: Mještani Zete i Botuna zaustavili saobraćaj ka Cetinju i Baru

Nastavljene blokade: Mještani Zete i Botuna zaustavili saobraćaj ka Cetinju i Baru

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Mještani Zete i Botuna koji se protive izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda nastavili su danas blokade tako što su zaustavili saobraćaj ka Cetinju i Baru.

Mještani Zete i Botuna zaustavili saobraćaj ka Cetinju i Baru Izvor: Mondo/Nađa Vujačić

Okupljeni su od 15.00 časova organizovali blokade na mostu na Sitnici na putu Podgorica-Cetinje, kao i kod restorana "Jezero" u Vranjini na putu Podgorica-Bar.

Blokada na navedenim mjestima trajaće, kako su naveli, do 18.00 časova.

Prethodna tri dana Zećani su blokirali kružne tokove na Zabjelu, Donjoj Gorici i prema Nikšiću i Cetinju, kao i put Podgorica-Bar u mjestu Bistrice, nezadovoljni zbog gradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu.

Policija je juče identifikovala 18 osoba koje će biti procesuirane u skladu sa zakonom zbog neprijavljenog okupljanja i blokiranja saobraćajnica na putu Nikšić-Cetinje i u Bistrici.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Crna Gora

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ