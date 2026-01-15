logo
Protesti u Zeti i Podgorici: Građani protiv kolektora u Botunu

Protesti u Zeti i Podgorici: Građani protiv kolektora u Botunu

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.me
0

Mještani Botuna i Park-šume Zagorič danas su blokirali više kružnih tokova u Podgorici, protestujući zbog izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i, kako navode, visokih kamata i sudskih troškova za zemljište. Protesti su najavljeni i narednih dana.

Građani blokirali puteve zbog kolektora u Botunu Izvor: Mondo/Nađa Vujačić

Tokom dana blokiran je kružni tok na pravcu ka Cetinju, kao i magistralni put ka Virpazaru, dok je blokada kružnog toka na Zlatici, gdje se izlazi na auto-put, u međuvremenu završena.

Među okupljenim građanima na blokadi kod salona namještaja "Grand" nalazi se i predsjednik opštine Zeta Mihailo Asanović, čime je lokalna vlast otvoreno stala uz zahtjeve građana.

Asanović, funkcioner Demokratske narodne partije /DNP/, poručio je da ta partija više neće učestvovati u vlasti u Podgorici.

On tvrdi da gradska vlast i Vlada Crne Gore i dalje vrše pritisak na opštinu Zeta.

Asanović je odbacio kao netačne navode da su protesti politizovani.

Građani poručuju da neće odustati od protesta zbog početka izgradnje kolektora u Botunu, ističući da je riječ o pitanju zaštite zdravlja, životne sredine.

