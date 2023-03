Inspektori policije "češljaju" dokumentaciju u vezi sa turnirom "Srpska open" (VIDEO)

Prema prijavi narodnog poslanika Nebojše Vukanovića, policija Srpske izuzela dokumentaciju u vezi predstojećeg turnira u Banjaluci.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Kriminalistički inspektori MUP-a Republike Srpske po nalogu Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala izuzeli su danas dokumentaciju iz Gradske uprave Banjaluka vezanu za izgradnju teniskih terena za potrebe ATP turnira "Srpska open".

Ova vijest potvrđena je za portal "Kapital" iz MUP-a RS.

Portparolka MUP-a Mirna Miljanović potvrdila je da policijski službenici postupaju po nalogu Posebnog odjeljenja Republičkog tužilaštva.

"Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala na osnovu prijave narodnog poslanika Nebojše Vukanovića izdalo je nalog za postupanje našim policijskim službenicima i po tom nalogu se postupa", rekla je Miljanovićeva za "Kapital".

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković kaže da "jedva čeka" da svi vide da je sve u redu.

"Spisi i dokumentacija o onom što se radi na turniru su traženi na uvid. Moja dužnost je da s ljubavlju tako nešto proslijedim, jer znam da smo mi savršeno pošteno odradili i radićemo. Budu li sudovi i tužilaštvo tako radili, to će biti najčistiji predmet u RS i šire. Prema tome, stojim iza onoga što radim, uvjeren u ispravnost svega toga. Svi dokumenti su javni i dostupni i bili su pred odbornicima na skupštini Grada. U svako doba mogu doći da to pregledaju i to je njihovo pravo i obaveza da se postupa po krivičnoj prijavi od bilo koga", kaže Stanivuković i dodaje:

"Uživam u tome, jer jedva čekam da to tužilaštvo sve pregleda i da oni koji su podnosili prijavu vide da je sve kako treba i jedva čekam turnir, koji je za 15 dana. Tada će svi oni koji su kritikovali unaprijed i imali predrasude kažu 'žao mi je, tek sad vidim šta ste uradili'. Biće sve u najboljem mogućem redu".

U parku "Mladen Stojanović" u toku je gradnja i renoviranja teniskih terena kapaciteta 5.000 gledalaca, za predstojeći turnir serije 250, koji će od 17. do 23. aprila okupiti veliki broj renomiranih igrača na čelu sa Novakom Đokovićem.Tada će se banjalučkoj publici predstaviti i Andrej Rubljov, Stanislas Vavrinka, Borna Ćorić, Gael Monfis, Rišar Gaske, Fabio Fonjini, Laslo Đere, Filip Krajinović, čiji su bilbordi postavljeni u najvećem gradu Republike Srpske.

Ranije su predsjednik RS Milorad Dodik i prvi čovjek Teniskog saveza RS Draško Milinović obišli gradilište i konstatovali da je u pitanju "najveći sportski događaj u istoriji Srpske".

