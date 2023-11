Danas oblačan i kišovit dan, na planinama će padati snijeg

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će preovladavati oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama sa snijegom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Jutro je kišovito na sjeverozapadu, zapadu i jugu, ali će tokom prijepodneva padavine jačati i zahvatiti većinu predjela, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na jugu će biti i pljuskova sa grmljavinom.

Uz pad temperature vazduha na planinama na zapadu će početi snijeg, a do večeri će se proširiti na većinu brdsko-planinskih predjela uz formiranje snježnog pokrivača.

Maksimalna temperatura vazduha biće između šest do 12, na jugu do 15, ali će tokom dana doći do zahlađenja, pa će uveče biti od tri do osam, na jugu do 10 stepeni, u višim predjelima oko nule.

Vjetar slab sjeverni i sjeveroisotočni, a u Hercegovini jugoistočni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Sokolac, Han Pijesak, Višegrad i Rudo tri, Srebrenica i Zenica četiri, Kalinovik, Foča, Šipovo i Čemerno pet, Bijeljina i Tuzla šest, Mrkonjić Grad, Novi Grad i Gacko sedam, Banjaluka, Prijedor, Doboj, Sarajevo i Bileća osam, Ribnik i Mostar devet, Trebinje i Bihać 10, te Neum 16 stepeni Celzijusovih.

(SRNA/MONDO)