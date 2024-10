Pali na testu: Više od trećine radnika UIO BiH ne zna gdje radi

Više od 30 odsto službenika Uprave za indirektno oporezivanje BiH, zaposlenih u posljednjih pet godina, pojma nemaju čime se bavi institucija u kojoj zarađuju platu, koje su njene nadležnosti ili kako da se ponašaju i oblače na radnom mjestu.

Izvor: Shutterstock

Ovo je pokazao nedavno sprovedeni test opšteg znanja u navedenoj instituciji, piše Kapital navodeći da je ispit prije nekoiliko sedmica polagalo 127 radnika uprave. Prema tim informacijama, najmanje 40 njih nije znalo da odgovori na 15 pitanja o ponašanju na radnom mjestu, elementima disciplinske odgovornosti i osnovnom poslovanju ove institucije.

I ne samo to. Pojedini testiranje nisu ni shvatali ozbiljno (ili imaju jaku pozadinu), pa su se “zezali” i na pitanja pisali šale, zbog čega im komisija, koja se veoma trudila da prizna svaki pokušaj odgovora, jednostavno nije mogla pomoći.

Da stvar bude još šokantnija, svi radnici uprave su odavno znali da će biti testirani, a spisak sa 156 pitanja na manje od 38 stranica, sa svim vrlo jasnim i konciznim odgovorima, bio je mjesecima okačen na sajtu uprave.

Zbog svega ovoga, svi oni su degradirani na niže pozicije uz propisano umanjenje plate. Najviše takvih bilo je u Regionalnoj upravi Mostar.

Zbog njihovih loših rezultata i realne mogućnosti da je taj broj radnika još veći, najavljeno je da će uskoro biti testirani zaposleni u UIO bez obzira na godine staža.

Ovo je izazvalo burne reakcije, ali i stampedo prema štampačima uprave, jer sada preko 2.300 zaposlenih užurbano štampa materijale i "zagrijava stolicu", odlučni da se ne izblamiraju i ne ostanu bez dijela plata.

Na popravnom 18 zaposlenih

Testirani radnici UIO pitani su da nabroje nadležnosti uprave, teže oblike disciplinske odgovornosti, sastavne dijelove rješenja koje donose, sektore i radne jedinice i druge elementarne stvari koje bi trebalo da znaju ako rade u ovoj instituciji.

Bilo je i kompleksnijih pitanja, ali i banalnih poput onog da li je dozvoljeno konzumiranje alkohola na radnom mjestu.

U UIO su nam potvrdili da je na testu palo 40 od 127 radnika, te rekli da su polaganja obavljena iz tri oblasti i to “organizacija UIO i Upravnog odbora UIO”, "kodeks ponašanja", te "disciplinska i materijalna odgovornost zaposlenih", a čak su nam poslali i pitanja i odgovore. Od onih koji su pali, iz sva tri dijela ništa nisu znala 22 zaposlena koji će morati da uče i polažu sve ispočetka.

"Kandidati koji nisu položili, imaju pravo na popravni ispit. Oni koji nisu položili ispit opšteg znanja premješteni su sa pozicija na kojima su obavljali poslove opšte djelatnosti u UIO na neke druge, niže pozicije. Ispit je položilo 87 kandidata, popravni ima 18, dok će cijeli ispit polagati 22. Ispitu iz opravdanih razloga nije pristupilo šest kandidata koji imaju obavezu polaganja", rekli su za Capital iz UIO te najavili da će testiranja biti obavljana i u budućem periodu.

Kažu da je ovo prvi put nakon 20 godina da su sproveli polaganje opšteg dijela stručnog ispita za rad na poslovima indirektnih poreza, kako je to i definisano Pravilnikom o polaganju stručnog ispita za rad na poslovima indirektnih poreza zaposlenih u UIO, ali da sve do sada nije bio donesen podzakonski akt niti organizovano polaganje.

UIO planirala je polaganje i stručnog ispita za radnike koji su tu manje od 10 godina, ali je zbog “frke” sa opštim dijelom ovaj za sada na čekanju.

Sindikati u rebusu, protive se opštem testiranju

I sindikati su se našli u nezgodnoj situaciji. Naime, zbog pritiska radnika da ih zaštite od degradiranja i smanjenja plata prinuđeni su da reaguju, ali činjenica da možda ni stariji radnici neće znati opšte stvari o upravi im je sada kao uteg oko vrata.

Predsjednik Samostalnog sindikata UIO je rekaoda je već podnio prigovor direktoru na najavljeno testiranje svih zaposlenih zato što, kako tvrdi, opšta provjera znanja nema uporišta u zakonskim propisima, a u suprotnosti je sa donesenim pravilnikom koji radnike koji su tu duže od pet godina, oslobađa ovog ispita. Isto važi i za posebni dio i za radnike koji u upravi rade duže od 10 godina.

"To je apsolutno nezakonito. Veliki broj službenika je ispunio uslove za oslobađanje od ove provjere znanja i to se ne može raditi na silu. Ljudi su bili na bezbroj seminara i obuka, izdato im je rješenje da se oslobađaju opšteg i posebnog ispita, a na kraju ipak hoće da ih podvrgavaju provjerama znanja. To je protivzakonito", kaže Jelača.

Na pitanja kako komentariše to što dobar dio zaposlenih, redom sa visokom stručnom spremom, nije bilo u stanju da odgovori na pitanja, Jelača kaže da su to ljudi koji su zapošljavani po zadatku.

"Te ljude je bivši direktor primao i davao im pitanja i odgovore za testove za prijem na radno mjesto, a oni sada nisu znali ni da prepišu da bi prošli. Došli su sa diplomama seoskih fakulteta i normalno je da nemaju znanja, neće ga nikad ni imati. Ni njihovi šefovi nemaju znanja za posao koji rade. Smatram da je ovo što novi direktor radi nije po zakonu", kaže Jelača.

Inače, u naprednijim zemljama ovakvi se testovi redovno i rutinski sprovode da bi se provjerile sposobnosti zaposlenih, kao i njihova znanja o poslu kojim se bave.

Burne reakcije i loše znanje kandidata koji zauzimaju neka od najplaćenijih radnih mjesta u BiH, nužno nameću pitanje kakvi bi se rezultati dobili kada bi se sprovelo testiranje opšteg znanja, na primjer, u Vladi RS i njenim agencijama, lokalnim upravama i javnim preduzećima.

(Mondo/Kapital)