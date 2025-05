Promjena vremena: Narednih dana kišovito i svježije

Nestabilno i svježije vrijeme očekuje se od početka naredne sedmice u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, a obilnije padavine uz pojavu grada i jakog vjetra moguće su u ponedjeljak, 5. maja.

U prvom dijelu dana djelimično će se razvedriti poslije kišovite noći, a potom će uslijediti djelimično razvedravanje uz sunčane periode. Biće svježije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Novo jače naoblačenje tokom dana širiće se sa sjeverozapada ka istoku uz kišu i pljuskove s grmljavinom, koji će ponegdje biti jači. Očekuju se i lokalne nepogode uz obilnije padavine i moguću pojavu grada i jakog vjetra.

U Hercegovini će biti lokalnih razvoja sa kišom i pljuskovima s grmljavinom.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 11 do 16, u višim predjelima od osam, a dnevna od 21 na zapadu do 27 na istoku, u višim predjelima od 16 stepeni Celzijusovih.

Nestabilno i promjenljivo vrijeme biće i u utorak, 6. maja, a doći će i do pada temperature. Na jugu i jugoistoku biće malo toplije, uz smjenu sunca i oblaka, a moguća je i prolazna kiša i pljusak s grmljavinom.

U ostalim predjelima biće uglavnom oblačno s povremenom kišom i pljuskovima koji će ponegdje biti praćeni grmljavinom.

Jutarnja temperatura vazduha od sedam do 13, na jugu do 15, a dnevna od 14 na sjeverozapadu do 23 na jugu i jugoistoku, u višim predjelima na zapadu od 10 stepeni Celzijusovih.

U srijedu, 7. maja, nastavlja se nestabilno, svježije i promjenljivo vrijeme sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Jutarnja temperatura vazduha od sedam do 13, na jugu do 15, a dnevna od 12 na sjeverozapadu do 21 na jugu i jugoistoku, a u višim predjelima na zapadu od 10 steepni Celzijusovih.

