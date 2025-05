Zbog trke: Pogledajte koje ulice će biti zatvorene 24. i 25. maja u Banjaluci

Zbog održavanja sportske manifestacije „Run&More Weekend“ u Banjaluci, tokom vikenda 24. i 25. maja 2025. godine, doći će do privremene obustave saobraćaja u više ulica na području grada, u različitim vremenskim intervalima.

Izvor: Grad Banjaluka

U subotu 24. maja saobraćaj će biti obustavljen u dva termina: od 07.00 do 11.00 časova i od 17.00 do 22.00 časa, u sljedećim ulicama:

Ulica Olimpijskih pobjednika (od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Bulevara srpske vojske): od 09.00 do 11.00 i od 17.00 do 22.00 časa

Gundulićeva ulica (od raskrsnice sa Ulicom Olimpijskih pobjednika do raskrsnice sa ogrankom Gundulićeve ulice, kod objekta ATV): od 17.00 do 22.00 časa

Ulica kralja Petra I Karađorđevića (od Ulice Olimpijskih pobjednika do raskrsnice sa Srpskom ulicom, kod hotela „Bosna“): od 19.00 do 22.00 časa

Ulica Vuka Karadžića (od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Vidovdanske ulice): od 19.00 do 22.00 časa

Aleja Svetog Save (od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Ulice Vladike Platona): od 19.00 do 22.00 časa

Nedjelja, 25. maj

U periodu od 07.00 do 11.00 časova saobraćaj će biti obustavljen u sljedećim ulicama:

Ulica Olimpijskih pobjednika (od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Bulevara srpske vojske)

Gundulićeva ulica

Ulica Gavre Vučkovića

Ulica Majke Jugovića (od Ulice Gavre Vučkovića do Bulevara vojvode Stepe Stepanovića)

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića (od Ulice Majke Jugovića do Ulice cara Lazara)

Ulica cara Lazara (od Bulevara vojvode Stepe Stepanovića do Ulice Patre)

Ulica Patre (od Ulice cara Lazara do Ulice Teodora Kolokotronisa)

Ulica Teodora Kolokotronisa (od Ulice Patre do raskrsnice sa Ulicom Đure Daničića)

Ulica Zdravka Čelara (od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Ulice Teodora Kolokotronisa)

Ulica kralja Petra I Karađorđevića (od Ulice Braće Mažar i majke Marije do Ulice Mladena Stojanovića)

Bulevar cara Dušana (od Ulice Krajiških brigada do Ulice Teodora Kolokotronisa)

Ulica Jovana Dučića

Ulica Srpskih pilota

Ulica Milana Radmana (od Ulice Srpskih pilota do Ulice kralja Petra II)

Ulica Prvog krajiškog korpusa

Ulica kralja Petra II (od Ulice Milana Radmana do Ulice Trive Amelice)

Ulica Trive Amelice (od Ulice kralja Petra II do Bulevara srpske vojske)

Ulica dr Mladena Stojanovića (od Ulice Trive Amelice do Ulice kralja Petra I Karađorđevića)

Ulica Vuka Karadžića (od raskrsnice sa Ulicom kralja Petra I Karađorđevića do raskrsnice sa Vidovdanskom ulicom)

Aleja Svetog Save (od Ulice Vladike Platona do raskrsnice sa Ulicom kralja Petra I Karađorđevića)

Kninska ulica

Vidovdanska ulica

Ulica Milana Tepića (od raskrsnice sa Ulicom kralja Petra I Karađorđevića do raskrsnice sa Kninskom ulicom)

Ulica Marije Bursać (od raskrsnice sa Ulicom kralja Petra I Karađorđevića do raskrsnice sa Kninskom ulicom)

Tokom trajanja obustava, regulaciju i preusmjeravanje saobraćaja vršiće pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Promjene u javnom prevozu

Subota, 24. maj

Autobusi na gradskim i prigradskim linijama biće preusmjereni tokom oba perioda obustave saobraćaja. Neki od ključnih preusmjerenja uključuju:

Autobusi iz pravca sjevera koji saobraćaju Ulicom dr Mladena Stojanovića biće preusmjereni u Ulicu Trive Amelice i dalje Zapadnim tranzitom.

Linije prema Laušu i Paprikovcu koriste Karađorđevu ulicu i dalje registrovanu trasu.

Linija 9B saobraća do kružnog toka u Aleji Svetog Save i vraća se nazad.

Linije 7, 13P, 17A, 20 i druge koriste preusmjerene rute uključujući Istočni i Zapadni tranzit.

Linije prigradskog prevoza iz smjera sjevera voze do parkinga „Malta“.

Nedjelja, 25. maj

Preusmjerenja autobusa biće aktivna od 07.00 do 11.00 časova. Neka od preusmjerenja:

Linije 1 i 6 idu preko ulica Ivana Gorana Kovačića i Krajiških brigada.

Linije 3 i 3B koriste Bulevar Desanke Maksimović i Istočni tranzit.

Linije 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17 i druge imaju posebne rute koje uključuju ulice kao što su Solunska, Omladinska, Gavrila Principa, Krajiških brigada i druge, u zavisnosti od smjera i relacije.

Putnicima i vozačima se savjetuje dodatan oprez i razumijevanje zbog promjena u saobraćaju tokom održavanja ove sportske manifestacije.

