Vrelo ljeto se nastavlja: RHMZ od srijede najavio temperature blizu 40 stepeni

Republiku Srpsku prvog dana jula očekuje nešto prijatnije vrijeme, ponegdje i slaba kiša, ali već od srijede slijedi porast temperature vazduha koja će narednih dana dostizati 39 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Umjereno do pretežno oblačno biće u utorak, 1. jula, uz nešto prijatniju temperaturu. U prvom dijelu dana ponegdje na zapadu očekuje se slaba prolazna kiša, a uveče će doći do raslojavanja oblačnosti.

Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 20, na jugu do 23, u višim predjelima od 11, a dnevna od 29 do 34, u višim predjelima od 25 stepeni Celzijusovih.

Promjenljivo oblačno uz dosta više sunčanih perioda biće u srijedu, 2. jula, u prvom dijelu dana, a po podne pretežno sunčano i znatno toplije.

Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 18, na jugu do 22, u višim predjelima od 10, a dnevna od 32 do 37, u višim predjelima od 27 stepeni Celzijusovih.

Pretežno sunčano i vruće biće u četvrtak, 3. jula, uz dnevni razvoj oblačnosti iz kojeg je ponegdje u višim predjelima moguća prolazna kiša ili pljusak.

Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 19, na jugu do 23, u višim predjelima od 11, a dnevna od 33 do 39, u višim predjelima od 29 stepeni Celzijusovih.

SRNA